Какой будет максимальная пенсия в 2025 году

В 2025 году максимальная пенсия останется на уровне показателей 2024 года. Также в следующем году не планируют менять и минимальную пенсию.

Чего ожидать пенсионерам в 2025 году

В 2025 году минимальная пенсия для пенсионеров останется без изменений, об этом пишет 24 канал со ссылкой на проект закона о Бюджетной декларации Украины на 2025-2027 годы.

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Сейчас минимальная пенсия составляет 2 361 гривну, а максимальная – 23 610 гривен.

И в следующем году эти показатели менять не планируют .

. В то же время следующая индексация пенсий в Украине состоится уже в марте 2025 года.

Важно! Следующее повышение пенсий, согласно закону, состоится только в 2028 году.

Возможен ли рост пенсий после индексации

По словам старшего научного сотрудника Института демографии и социальных исследований Лидии Ткаченко, показатели возможных повышений выплат для пенсионеров станут известны только в начале следующего года.

"Динамика зарплат имеет большую сезонность. Пенсионный фонд публикует статистику по средней зарплате, с которой платят ЕСВ, и во втором квартале произошел существенный рост. Поэтому вполне возможно, что пенсии повысят на 10-12%. В прошлом году этот показатель составлял около 6%",

- пояснила эксперт.

Она добавила, что распределение пенсионеров по размеру пенсии является очень неравномерным.

Интересно! Около половины людей получают пенсии в размере 3-4000 гривен, и есть более миллиона человек, которые получают пенсии более 10 000 гривен.