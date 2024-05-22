Меньше чем насчитали: почему пенсионеры получают меньшие выплаты
Источник:ПФУ
Некоторые пенсионеры получают меньшие выплаты чем им начислило государство. Это связано с максимальной и минимальной нормой для выплат.
Почему украинцы получают меньше денег
Максимальный размер пенсии в Украине составляет – 23 610 гривен, то есть 10 прожиточных минимумов.
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Такой лимит включает в себя надбавки, помощь, индексации и другие пенсионные доплаты, которые предусмотрены законодательством. Однако сюда не учитываются отдельные доплаты лицам с особыми заслугами перед государством.
Соответственно, если пенсия выше максимального лимита, ее искусственно опустят до предела установленной государством.Обратите внимание! Максимальная пенсия в Украине может расти вместе с прожиточным минимумом.
Надбавка по возрасту
Пенсионеры, которые дожили до определенного возраста, имеют право на дополнительные надбавки. Они выглядят так:
- от 70 до 74 лет – 300 гривен;
- от 75 до 79 лет – 456 гривен;
- старше 80 лет – 570 гривен.