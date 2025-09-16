В проекте бюджета на 2026 год Кабмин заложил курс евро по отношению к гривне. Это произошло впервые, ранее правительство прогнозировало только курс доллара.

Об этом пишет 24 Канал со ссылкой на законопроект №14000.

Какой курс евро прогнозируют на 2026 год?

Средний курс валют авторы законопроекта показали в приложении "Прогнозный расчет акцизного налога с электрической энергии на 2026 год". Многие ставки акцизов в следующем году предусмотрены именно в евро. Его размер там указан на уровне - 49,4 гривны за евро. Курс доллара взамен будет составлять чуть больше, чем 45 гривен.

Однако за валютный курс будет отвечать решение Национального банка Украины, который его и устанавливает. Проекты госбюджета ранее не имели прогнозов по стоимости евро, однако Кабинет министров сделал определенные расчеты. Прогноз Кабмина – это максимальный показатель курса валют, а не точный.

Сейчас по курсу НБУ один евро стоит 48,49 гривен. В Банке изучают возможность перехода на евро как главную курсообразующую валюту. Однако пока ничего не меняется.

Стоит отметить! Во время процесса вступления в Европейский Союз Украина будет иметь обязательства отказаться от гривны и перейти на евро. Однако процесс перехода, по мнению экспертов, будет длительным.

