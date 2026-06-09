А-95 и А-92 исчезнут с АЗС с 1 июля: что изменится для украинских водителей

В Украине меняют систему маркировки топлива. Известно, что обновления заработают с 1 июля, однако процесс изменений будет постепенным.

Маркировка бензина от 1 июля

О том, что изменится на украинских АЗС, говорится на ресурсе AvtoMangal.

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Так, с 1 июля 2026 года на автозаправочных станциях Украины будут действовать новые правила маркировки топлива. Вместо А-95 или А-92 на колонках начнут появляться другие индексы:

они соответствуют европейским стандартам;

показывают состав горючего и содержание биокомпонентов.

Известно, что с июля для обозначений бензина будут использовать букву "Е". Для дизеля – "В".

К букве будут добавлять цифровые значения, что будет указывать на процент биодобавок в составе. Например, Е5 – это бензин с содержанием биоэтанола до 5%. Такой тип топлива сейчас самый распространенный среди водителей, подойдет к большинству авто.

Е10 означает, что бензин содержит до 10% биоэтанола. Это топливо более экологичное и может быть дешевле. Ведь в составе больше спиртовых компонентов.

Относительно дизельного топлива – оно будет маркироваться через В7. То есть в составе до 7% биодизеля.

Что делать водителям?

На ресурсе отмечается, что такие обновления могут вызвать много вопросов у владельцев авто и водителей. Однако поводов для волнения нет.

Специалисты объясняют, что большинство автомобилей, которые выпустили после 2011 года, адаптированы к бензину Е10. Если же машина имеет большой пробег или карбюраторный двигатель, лучше выбирать Е5.

Обратите внимание! Существенного изменения цен и подорожания топлива после введения новой маркировки – быть не должно.

В частности перед заправкой автомобиля можно обратиться к рекомендациям производителя. Информацию о возможных видах топлива для определенного авто должно быть в сервисной книжке. В частности на внутренней стороне лючка бензобака.

В то же время на ресурсе объясняют, что из-за другой маркировки топлива Украина продолжает интеграцию в энергорынок Европы. Новые стандарты упрощают систему маркировки и делают ее более понятной для водителей разных стран. К тому же такое решение должно способствовать экологической ситуации. Ведь использование биоэтанола позволит:

развить собственное/внутреннее производство;

уменьшить зависимость от импорта нефтепродуктов;

и самое главное – сократить вредные выбросы.

Отмечается, что переход будет постепенным. Поэтому, на первое время АЗС позволят использовать как новые маркировки, так и предыдущие.

Напомним, что на АЗС в Крыму начался топливный коллапс. Оккупационные власти сначала ввели лимиты и талоны на покупку топлива, однако это не спасло от полностью пустых АЗС.

Кое-где, что купить топливо надо стоять в длинных очередях. Для некоторых людей проблема в том, чтобы вообще найти где-то бензин.

В то же время в оккупированном Донецке из-за дефицита топлива и ограничения на АЗС начались кражи. Так, местные ночью сливают бензин из баков авто.