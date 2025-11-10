Эксперт назвал лучшую защиту энергообъектов от российских атак

Россия продолжает атаковать объекты энергетики и хочет нанести наибольший урон накануне зимы. Ключевым вопросом стала защита энергетики от новых вражеских атак.

Директор энергетических программ Центра Разумкова Владимир Омельченко рассказал 24 Каналу, что сейчас Украина пробует противодействовать обстрелам дронов. Но защитить объекты от прямых попаданий ракет практически невозможно.

Есть одна лучшая защита

По словам Владимира Омельченко, лучшей защитой украинских энергообъектов станут атаки по российской инфраструктуре. Если бы у нас было соответствующее оружие сдерживания, которое бы нанесло критический ущерб России, то никаких атак по Украине вообще не было бы.

Почему они бьют? Потому что понимают, что пока Украина не способна нанести критический ущерб их энергетической инфраструктуре. Мы действительно делаем большой прогресс в этом плане, но пока россияне видят безнаказанность и этим пользуются,

– подчеркнул он.

Противовоздушная оборона действительно может минимизировать поражения или продлить срок работы определенного оборудования, но это не будет бесконечно. К сожалению, у нас уменьшились поставки вооружения, ракет к противовоздушной обороне. Это тоже сыграло свою роль.

Как Украина уже защищает свои объекты?

По защите, то некоторые шаги все-таки были сделаны. Компания "Укрэнерго" поставила 74 железобетонных блока над своими основными трансформаторами. Еще 45 таких блоков строятся.

Но стоит понимать, что это защита второго уровня, она защищает от "Шахедов", от прямого попадания ракет не защитит ничего.

Не нужно каких-то иллюзий. Всю энергетику под землю не закопаешь. Для того, чтобы создать такие саркофаги, как планировалось ранее, – нужны невероятные средства. На мой взгляд, это нереалистично,

– подчеркнул Владимир Омельченко.

Нам нужно иметь противовоздушную оборону, физическую защиту второго уровня над ключевыми объектами. И кроме этого надо развивать дальнобойность, чтобы каждая такая атака по украинской энергосистеме не оставалась безнаказанной.

Какая ситуации в энергетике: последние новости