Об этом первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.

Что известно о состоянии энергосистемы Украины?

По словам Некрасова, атака 8 ноября стала одной из самых тяжелых для энергетического сектора с начала полномасштабной войны. Враг нанес удар преимущественно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Из 45 запущенных во время атаки ракет 32 были именно баллистическими.

Энергетики работают без остановки, но на стабилизацию системы нужно время,

– подчеркнул он.

Министерство энергетики призвало украинцев ограничить использование бытовых приборов в пиковые часы – с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Перенос энергоемких процессов на время после 22:00 поможет уменьшить нагрузку на систему и ускорить ее стабилизацию.

Известно, что сейчас в большинстве регионов страны действуют почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Из-за предыдущих обстрелов остаются обесточены отдельные районы в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. Продолжаются восстановительные работы.

Какие последствия российской атаки на энергетику?