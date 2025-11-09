Об этом первый заместитель Министра энергетики Украины Артем Некрасов рассказал в эфире телемарафона, пишет 24 Канал.
Что известно о состоянии энергосистемы Украины?
По словам Некрасова, атака 8 ноября стала одной из самых тяжелых для энергетического сектора с начала полномасштабной войны. Враг нанес удар преимущественно баллистическими ракетами, которые чрезвычайно сложно сбивать. Из 45 запущенных во время атаки ракет 32 были именно баллистическими.
Энергетики работают без остановки, но на стабилизацию системы нужно время,
– подчеркнул он.
Министерство энергетики призвало украинцев ограничить использование бытовых приборов в пиковые часы – с 8:00 до 11:00 и с 16:00 до 20:00. Перенос энергоемких процессов на время после 22:00 поможет уменьшить нагрузку на систему и ускорить ее стабилизацию.
Известно, что сейчас в большинстве регионов страны действуют почасовые отключения электроэнергии для всех категорий потребителей. Из-за предыдущих обстрелов остаются обесточены отдельные районы в Днепропетровской, Донецкой, Харьковской и Черниговской областях. Продолжаются восстановительные работы.
Какие последствия российской атаки на энергетику?
Напомним, что враг атаковал объекты энергетической инфраструктуры в Киевской, Кировоградской, Полтавской, Харьковской и Днепропетровской областях, запустив более 450 дронов и 45 ракет ночью 8 ноября.
В частности, обесточивания произошли в Днепропетровской, Полтавской, Харьковской, Черниговской, Киевской, Запорожской, Одесской и Кировоградской областях. По словам министра Светланы Гринчук, особенно сложная ситуация – на Харьковщине, Сумщине и Полтавщине.
Начальник управления коммуникаций командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат назвал российскую атаку на энергетику и газовую промышленность типичной – с разных направлений, различными средствами воздушного нападения.