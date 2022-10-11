Без света, газа и воды: как быть готовым к возможной новой массовой атаке

Ракетные обстрелы российскими ракетами энергетической инфраструктуры Украины продолжаются. Снова многие города и населенные пункты остаются без света и воды. Как быть у таких ситуаций, читайте в материале.

Нужно относиться с пониманием

Как рассказывает 24 каналу Юрий Корольчук, эксперт Института энергетических стратегий, будучи обычным потребителем, трудно повлиять на процессы по электроснабжению или водоснабжению.

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Юрий Корольчук Эксперт Института энергетических стратегий В условиях комфорта для общества 12 часов без электричества, газа и воды – это катастрофа. И это действительно так.

Однако в таких случаях людям нужно будет с пониманием относиться к этому и разумно потреблять электроэнергию, воду и прочее.

Проблемы могут быть еще хуже

Сейчас основная экономия электроэнергии происходит путём ограничения электрического потребления.

К примеру, людей, имеющих в потреблении электрокотел, на самом деле не так много по Украине. Тем более, такие пользователи преимущественно используют ночные тарифы, то есть в пиковые периоды нагрузки не сильны,

– добавляет эксперт.

Российские ракеты в основном бьют по объектам маневрирующей генерации. Это тепловые электростанции, потребляющие уголь и газ. Эти станции включаются преимущественно в утренние и вечерние пики. Технические повреждения таких станций можно решить и даже довольно быстро. Это происходит из-за веерных отключений, то есть ограничения электроснабжения.

Если же в будущем российские ракетные удары причинят вред объектам атомной генерации, не по самим электростанциям, а по подстанциям, линиям передач, или же по объектам, входящим в атомную электростанцию, то это выведет станцию из строя на 2 — 4 дни. А это уже большая проблема.

Что делать, если выключили свет, газ и воду

Юрий Корольчук отмечает, что все понимали, что возможны ракетные обстрелы энергетической инфраструктуры. Заблаговременно нужно было принять определенные решения, которые могли бы минимизировать последствия ракетных обстрелов, или вообще ликвидировать. К сожалению, в силу технических возможностей этого сделать не удалось.

На случай отключения снова, людям нужно запастись, а именно:

водой;

К примеру, если в квартире есть ванна, ее можно заполнить водой на 100 – 150 литров. Это, прежде всего, важно для канализации, ведь нужно будет ходить в туалет.

павербанками, батарейками, генераторами;

Это позволит подзарядить на некоторое время телефоны, фонарики и другую важную технику. Важно сейчас держать все приборы заряженными.

газовыми лампами и горелками;

Благодаря горелкам можно приготовить еду быстрого приготовления, разогреть ее.

не забываем о теплой одежде, одеялах и обуви.

Когда начнется холодная зима, и от электроэнергии будет зависеть еще и теплокоммунэнерго, такие последствия от обстрелов будут более проблемными. Мы, как газифицированная страна, сильно зависим зимой от газа, потому что это тепло в большинстве домов,

– говорит Корольчук.

Кроме того, важно понимать, что отсутствие воды, газа, электроэнергии – это не проблемы самих людей. Решать такие проблемы сможет только государство.

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Почти четверть сократили потребление электроэнергии

Киевляне и жители области потребили на 26,5% меньше электроэнергии, чем обычно в осенний период. Общая мощность сэкономленной энергии равна мощности более 93 тысяч электрочайников или 46 тысяч стиральных машин.

Напомним, в Укрэнерго попросили граждан уменьшить потребление электроэнергии в вечерние часы с 17:00 до 23:00. В первую очередь говорится о таких мощных электроприборах, таких как:

утюги,

стиральные машины,

бойлеры,

обогреватели,

кондиционеры и т.д.

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