Какие льготы предусматриваются для матерей участников боевых действий в 2025 году

Участникам боевых действий государство предоставляет немало количество помощи. Речь идет различные льготы, скидки и тому подобное.

Льготы для матерей УБД

В частности их могут получить и матери людей со статусом УБД, передает 24 Канал со ссылкой на Министерство по делам ветеранов.

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По состоянию на 2025 года матери (а также отцы) участников боевых действий могут получить льготы по плате за жилье, на коммунальные услуги и на топливо. Однако площадь жилья, на которую предоставляется скидка при расчетах платы за отопление, определяется отдельно для каждой семьи.

На каждого человека, постоянно проживающего в жилом помещении и имеющего право на скидку, приходится 21 квадратный метр отапливаемой площади. К тому же дополнительно учитывается еще 10,5 квадратного метра на всю семью.

Для семей, состоящих только из нетрудоспособных лиц, предоставляется скидка в 75% за пользование газом. В то же время вид жилья или форма собственности на него не влияет на льготы.

Речь идет об отоплении дома или квартиры на двойной размер нормативной отапливаемой площади:

42 квадратных метра на каждого человека, который имеет право на скидку платы;

21 квадратный метр на семью.

Важно! Для получения льгот мать должна проживать вместе со своим ребенком, который является участником боевых действий.