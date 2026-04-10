Медаль участника боевых действий: что это такое и какие льготы она предоставляет

Многие украинцы, которые защищали Родину в войне против России, имеют статус участника боевых действий. Он дает право военному воспользоваться немалым количеством льгот и социальных пособий.

Что такое медаль УБД?

В частности поддержку оказывает и важная награда – это медаль УБД, о чем говорится в Законе Украины "О статусе ветеранов войны и гарантиях их социального статуса".

Нагрудный знак "Ветеран войны" вручается людям, имеющим статус ветерана войны. Он в частности может быть четырех видов:

ветеран войны – участник боевых действий; ветеран войны – лицо с инвалидностью; ветеран войны – участник войны; ветеран войны – особые заслуги.

Интересно! Постановление №302 "О порядке выдачи удостоверений и нагрудных знаков ветеранов войны" определяет Медаль "Ветеран войны" - участник боевых действий - как приложение к удостоверению участника боевых действий. Это означает, что саму медаль нельзя считать отдельной наградой.

Итак, наличие у человека медали не влияет на назначение льгот. Причина заключается в том, что это только дополнение к статусу участника боевых действий. Эту медаль военному предоставляют вместе с удостоверением.

А это значит, что человек сможет получить льготы, которые предусмотрены для УБД, среди которых:

Медицина: Бесплатные лекарства, первоочередное бесплатное зубопротезирование (за исключением протезирования из драгоценных металлов), бесплатное санаторно-курортное лечение или компенсация его стоимости, право на продолжение пользования поликлиниками и госпиталями при выходе на пенсию или смене места работы, приоритетное обслуживание в лечебно-профилактическихпрофилактических учреждениях и аптеках, первоочередная госпитализация, ежегодное медицинское обследование и диспансеризация с участием необходимых специалистов.

Жилье и коммунальные услуги: скидка 75% на квартирную плату, коммунальные услуги и газ в пределах средних норм потребления, топливо для домов без центрального отопления, первоочередное обеспечение жильем для лиц, нуждающихся в улучшении жилищных условий и тому подобное.

Транспортные льготы: бесплатный проезд раз в два года всеми видами транспорта или проезд один раз в год со скидкой 50%, бесплатный проезд всеми видами городского и пригородного транспорта (кроме такси) при наличии удостоверения.

Обратите внимание! Родственники участника боевых действий тоже имеют право на определенные льготы.

Что еще следует знать участникам боевых действий?