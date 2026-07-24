Одинаковый стаж, а пенсия разная: почему на самом деле зависит размер выплат

Многие украинцы не понимают, почему при одинаковом количестве лет работы пенсии могут существенно различаться. Казалось бы, если у людей одинаковый страховой стаж, то и сумма выплат должна быть примерно одинаковой. Однако при назначении пенсии учитывается не только этот показатель.

Почему одного только стажа недостаточно для получения высокой пенсии?

Длительный страховой стаж не означает, что человек автоматически будет получать высокую пенсию. На сумму выплат влияет не только количество отработанных лет, но и официальный заработок, с чего уплачивались страховые взносы.

Размер пенсии определяется по формуле, предусмотренной статьей 27 Закона Украины "Об общеобязательном государственном пенсионном страховании". При расчете учитываются два основных показателя:

продолжительность страхового стажа;

заработную плату, с которой уплачивались страховые взносы.

Именно поэтому люди с одинаковым страховым стажем могут получать разные пенсии, если их официальный доход различался.

Какой заработок учитывается при начислении пенсии?

Для расчета пенсии Пенсионный фонд учитывает официальные доходы, начиная с 1 июля 2000 года. Именно с этого момента в системе содержатся персонифицированные сведения о зарплате и уплаченных страховых взносах.

Что выше была официальная зарплата по сравнению со средней по стране, тем больше будет коэффициент заработка, а соответственно, и размер будущей пенсии.

Учитывается ли зарплата до 2000 года?

Украинцы могут включить в расчет заработок до 1 июля 2000 года. Для этого необходимо обратиться в Пенсионный фонд с документами, подтверждающими официальные доходы за любые 60 календарных месяцев непрерывной работы до этой даты.

При этом такие документы должны быть сохранены в архиве.

Могут ли пересчитать пенсию?

Иногда на момент назначения пенсии еще отсутствуют окончательные данные о средней заработной плате в Украине за последние три года. После их обнародования Пенсионный фонд проводит автоматический перерасчет. В большинстве случаев обращаться с заявлением для этого не требуется.