"Такие сокращения необходимы": Мерц призвал уменьшить проект бюджета ЕС
Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о первоначальном предложении Еврокомиссии по бюджету ЕС объемом почти 2 триллиона евро. По его мнению, бюджет следует сократить на сотни миллиардов евро.
Что именно сказал канцлер Германии
Мерц также назвал "неприемлемым" создание 2500 новых должностей в институтах Евросоюза, о чем пишет Politico .
Фридрих Мерц , в частности, назвал предложенный Еврокомиссией бюджет "неприемлемым" и "несбалансированным".
Именно поэтому нам нужен проект бюджета с общими сокращениями в несколько сотен миллиардов евро. Такие сокращения необходимы.
Мерц также подверг резкой критике планы Еврокомиссии увеличить штат работников . В Брюсселе объясняют, что дополнительный персонал нужен из-за роста объема работы, вызванного геополитическими кризисами.
Неприемлемо, что теперь предлагается создать 2500 новых должностей для европейских институций. Мы этого не примем,
– заявил канцлер.
Он также добавил, что Германия планирует сократить численность государственных служащих на 8% к 2029 году.
В то же время, Мерц не назвал конкретной окончательной суммы, на которую Германия требует уменьшить бюджет.
Предыдущее предложение председательства Кипра в Совете ЕС, предполагавшее сокращение проекта бюджета Еврокомиссии на 2% в июне, было признано недостаточной Германией и ее североевропейскими союзниками.
Напомним, что проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы действительно предусматривает рекордные расходы. Их сумма составляет около 2 триллионов евро.
Что известно об экономике Германии
Промышленность Германии начала постепенно восстанавливаться. В частности, экономика Германии достаточно успешно начала 2026 год. Но ситуация между США и Ираном несколько изменила ситуацию.