"Такие сокращения необходимы": Мерц призвал уменьшить проект бюджета ЕС

Канцлер Германии Фридрих Мерц сделал заявление о первоначальном предложении Еврокомиссии по бюджету ЕС объемом почти 2 триллиона евро. По его мнению, бюджет следует сократить на сотни миллиардов евро.

Что именно сказал канцлер Германии

Мерц также назвал "неприемлемым" создание 2500 новых должностей в институтах Евросоюза, о чем пишет Politico .

Фридрих Мерц , в частности, назвал предложенный Еврокомиссией бюджет "неприемлемым" и "несбалансированным".

Фридрих Мерц Канцлер Германии Именно поэтому нам нужен проект бюджета с общими сокращениями в несколько сотен миллиардов евро. Такие сокращения необходимы.

Мерц также подверг резкой критике планы Еврокомиссии увеличить штат работников . В Брюсселе объясняют, что дополнительный персонал нужен из-за роста объема работы, вызванного геополитическими кризисами.

Неприемлемо, что теперь предлагается создать 2500 новых должностей для европейских институций. Мы этого не примем,

– заявил канцлер.

Он также добавил, что Германия планирует сократить численность государственных служащих на 8% к 2029 году.

В то же время, Мерц не назвал конкретной окончательной суммы, на которую Германия требует уменьшить бюджет.

Предыдущее предложение председательства Кипра в Совете ЕС, предполагавшее сокращение проекта бюджета Еврокомиссии на 2% в июне, было признано недостаточной Германией и ее североевропейскими союзниками.

Напомним, что проект бюджета Евросоюза на 2028-2034 годы действительно предусматривает рекордные расходы. Их сумма составляет около 2 триллионов евро.

Что известно об экономике Германии

Промышленность Германии начала постепенно восстанавливаться. В частности, экономика Германии достаточно успешно начала 2026 год. Но ситуация между США и Ираном несколько изменила ситуацию.