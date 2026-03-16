Новое месторождение газа: станет ли в Украине больше собственного топлива и меньше импорта

Продолжаются переговоры по разработке нового месторождения газа. Как результат – Европа и Украина станут менее зависимыми от импорта ресурса. Однако работы в соответствующем регионе могут начаться только после завершения войны.

Что известно о новом месторождении газа?

О том, как ресурс повлияет на украинскую ситуацию, говорится в материале Reuters.

Смотрите также "Спадание ажиотажа": Свириденко успокоила относительно ситуации на топливном рынке

По информации медиа, украинская компания "Нафтогаз" ведет переговоры с румынскими коллегами из OMV Petrom о возможном партнерстве. По предварительно. информации компании хотят совместно работать с газовым месторождением в Черном море.

В то же время по словам источников, украинцы обнаружили месторождение еще до 2022 года. То есть до начала полномасштабной войны России с Украиной.

И хотя эксперты не назвали потенциала и точного объема ресурсов, один из них отметил, что месторождение является одним из самых перспективных в Черноморском регионе.

Важно! Румыния и Турция уже работают на соответствующем участке и разрабатывают морские газовые месторождения.

Как отмечается в материале, сотрудничество с Украиной может начаться только после завершения войны. Сейчас же переговоры между компаниями на начальной стадии.

Однако, по мнению экспертов, ресурсы с месторождения могут стать основой для энергонезависимости Европы от России. Вероятно аналогичный результат можно ожидать и самой Украине. Ведь еще одно месторождение будет способствовать большему количеству собственного ресурса и уменьшит зависимость от импорта.

Сколько газовых месторождений в Украине?

По материалам Портала данных добывающей отрасли в Украине есть 3 основных нефтегазоносных региона:

Восточный – на территории Днепропетровской, Луганской, Полтавской, Сумской, Харьковской, Черниговской и Донецкой областей.

Западный – на территории Ивано-Франковской, Львовской, Черновицкой, Волынской, Закарпатской областей;

Южный – на территории Одесской, Запорожской административных областей, шельфе Черного моря, Азовского моря, и АР Крым.

Обратите внимание! Подавляющее количество запасов в Восточном регионе. В то же время там были наибольшие объемы добычи.

Всего в Украине 467 месторождений природного газа, из которых:

101 – на Полтавщине;

83 – на Харьковщине;

76 – на Львовщине.

Однако с началом широкомасштабного вторжения Россия регулярно бьет по газовой инфраструктуре.

Сначала пытались точечным ударом вывести из строя крупнейшее подземное хранилище газа – это не удалось. Теперь же акцент на газораспределительных сетях... Почему? Потому что они увидели, что не удалось привести к коллапсу,

– сказал Андрей Закревский.

В эфире Радио NV заместитель директора Ассоциации энергетических и природных ресурсов в частности рассказал, что главная цель России сейчас – "разделить" сеть на так называемые газовые острова и вызвать дефицит ресурса.

Обратите внимание! За 2025 год Украина планировала добыть 14,08 миллиарда кубометров газа. Однако за 2021 год, пока не началась полномасштабная война, объем добычи составил 19,8 миллиарда кубических метров.

В то же время Закревский отметил, что приоритетным для Украины должно быть увеличение добычи газа и развитие подземных хранилищ.

Что еще нужно знать о ресурсах газа?