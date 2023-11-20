Объемы продолжают расти: НБУ увеличил продажу валюты

С 13 по 17 ноября НБУ увеличил объем продаж иностранной валюты. Сумма финансовых операций выросла почти вдвое.

НБУ продал больше валюты

На прошлой неделе Нацбанк продал на межбанковском рынке 720,65 миллиона долларов, что в 1,9 раза больше чем неделей ранее – 387,84 миллиона долларов.

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Также этот объем значительно выше средних интервенций НБУ с начала 2023 года, которые составляют 523 миллиона долларов.

С 3 октября НБУ ввел режим "управляемой гибкости" курса, позволяющий учреждению контролировать стоимость валюты и не давать ему значительно колебаться благодаря операциям на межбанке.

С начала года НБУ суммарно сбыл на межбанке 24,075 миллиарда долларов.

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Даниил Монин рассказал для 24 Канала, что в конце 2023 года гривна может девальвировать, то есть упасть в цене. Причиной могут стать повышенные расходы по госбюджету и покупка валюты, которая осуществляется по гривне.

Даниил Монин Экономический эксперт Можно предположить, что гривну может ожидать небольшая девальвация.

Несмотря на такой прогноз, девальвация будет несущественной, ведь НБУ будет тратить национальную валюту только под финансовую помощь. Так что курс не должен опуститься ниже 37,5 гривны.

Также он добавил, что к новогодним праздникам продажи валюты могут немного возрасти, потому что часть сбережений населения будет израсходована на подготовку, но это не сильно повлияет на курс.