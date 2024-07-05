Международные резервы Украины сократились: как изменилась ситуация в июне
Источник:НБУ
В июне международные резервы Украины продолжали сокращаться. Благодаря действиям регулятора, это уменьшение незначительное.
Какие международные резервы сейчас
По состоянию на 1 июля, международные резервы Украины составляли 37,9 миллиарда долларов. В течение июня они сократились на 2,9%, то есть на 1,14 миллиарда долларов.
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Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые были частично компенсированы поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров,
– говорится в сообщении НБУ.
Какие операции осуществлял НБУ
В июне за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 444,5 миллиона долларов. Из них:
- 315,7 миллиона долларов выплачено за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;
- 73,6 миллиона долларов – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;
- 55,2 миллиона долларов – уплата долга перед международными кредиторами.
Также на счета НБУ поступило 2,43 миллиарда долларов. Эти средства распределяются так:
- 2 021,4 миллиона долларов поступило от ЕС (средства предоставляются в раках программы Ukraine Facility);
- 407,3 миллиона долларов – за размещение валютных ОВГЗ;
- 3 миллиона долларов – Всемирный банк.