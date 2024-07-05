Какие международные резервы сейчас

По состоянию на 1 июля, международные резервы Украины составляли 37,9 миллиарда долларов. В течение июня они сократились на 2,9%, то есть на 1,14 миллиарда долларов.

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Такая динамика обусловлена валютными интервенциями НБУ для покрытия структурного дефицита валюты на рынке и сглаживания курсовых колебаний и долговыми выплатами страны в иностранной валюте, которые были частично компенсированы поступлениями от валютных ОВГЗ и международных партнеров,

– говорится в сообщении НБУ.

Обратите внимание! В июне НБУ продал "чистую" валюту на 2,99 миллиарда долларов. Это на 2,7% меньше чем в мае.

Какие операции осуществлял НБУ

В июне за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте было выплачено 444,5 миллиона долларов. Из них:

315,7 миллиона долларов выплачено за обслуживание и погашение валютных ОВГЗ;

73,6 миллиона долларов – обслуживание и погашение долга перед Всемирным банком;

55,2 миллиона долларов – уплата долга перед международными кредиторами.

Также на счета НБУ поступило 2,43 миллиарда долларов. Эти средства распределяются так:

2 021,4 миллиона долларов поступило от ЕС (средства предоставляются в раках программы Ukraine Facility);

407,3 миллиона долларов – за размещение валютных ОВГЗ;

3 миллиона долларов – Всемирный банк.

Заметьте! НБУ уплатил МВФ в июне 247,6 миллиона долларов.