Які міжнародні резерви зараз
Станом на 1 липня, міжнародні резерви України становили 37,9 мільярда доларів. Протягом червня вони скоротились на 2,9%, тобто на 1,14 мільярда доларів.
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Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку й згладжування курсових коливань та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які були частково компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів,
– йдеться у повідомленні НБУ.
Які операції здійснював НБУ
У червні за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 444,5 мільйони доларів. З них:
- 315,7 мільйона доларів виплачено за обслуговування та погашення валютних ОВДП;
- 73,6 мільйона доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;
- 55,2 мільйона доларів – сплата боргу перед міжнародними кредиторами.
Також на рахунки НБУ надійшло 2,43 мільярда доларів. Ці кошти розподіляються так:
- 2 021,4 мільйона доларів надійшло від ЄС (кошти надаються у раках програми Ukraine Facility);
- 407,3 мільйона доларів – за розміщення валютних ОВДП;
- 3 мільйони доларів – Світовий банк.