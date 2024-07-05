Які міжнародні резерви зараз

Станом на 1 липня, міжнародні резерви України становили 37,9 мільярда доларів. Протягом червня вони скоротились на 2,9%, тобто на 1,14 мільярда доларів.

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Така динаміка зумовлена валютними інтервенціями НБУ для покриття структурного дефіциту валюти на ринку й згладжування курсових коливань та борговими виплатами країни в іноземній валюті, які були частково компенсовані надходженнями від валютних ОВДП та міжнародних партнерів,

– йдеться у повідомленні НБУ.

Зверніть увагу! У червні НБУ продав "чисту" валюту на 2,99 мільярда доларів. Це на 2,7% менше ніж у травні.

Які операції здійснював НБУ

У червні за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті було виплачено 444,5 мільйони доларів. З них:

315,7 мільйона доларів виплачено за обслуговування та погашення валютних ОВДП;

73,6 мільйона доларів – обслуговування та погашення боргу перед Світовим банком;

55,2 мільйона доларів – сплата боргу перед міжнародними кредиторами.

Також на рахунки НБУ надійшло 2,43 мільярда доларів. Ці кошти розподіляються так:

2 021,4 мільйона доларів надійшло від ЄС (кошти надаються у раках програми Ukraine Facility);

407,3 мільйона доларів – за розміщення валютних ОВДП;

3 мільйони доларів – Світовий банк.

Зауважте! НБУ сплатив МВФ у червні 247,6 мільйона доларів.