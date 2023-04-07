Международные резервы выросли до рекордного уровня

В марте международные резервы составили 31,88 миллиарда долларов, что стало рекордом за последние 11 лет. Выше они были только в ноябре 2011 года.

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В марте резервы выросли на 10% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте.

– говорится в сообщении НБУ.

Обратите внимание! В марте динамику международных резервов определяли, среди прочего, поступления в пользу правительства и выплаты за обслуживание и погашение государственного долга.

Поступления от международных партнеров

На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5,11 миллиарда долларов из которых:

1,76 миллиарда долларов – от Правительства Канады;

1, 62 миллиарда долларов – от ЕС;

1, 25 миллиарда долларов – от США через трастовый фонд Всемирного банка;

2,2 миллиона долларов – от Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка;

476,5 миллиона долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).

Операции НБУ на валютном рынке

В марте НБУ продал на валютном рынке 1,67 миллиарда долларов и выкупил в резервы – 5,2 миллиона долларов.

Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с февралем 2023 года на 783,1 миллиона долларов – до 1 668,9 миллиона долларов,

– отметили в НБУ.

Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются третий месяц. В марте это было обусловлено несколькими факторами:

сезонным фактором,

ограничением непроизводительного оттока капитала (в том числе из-за урегулирования деятельности в сфере игорного бизнеса),

стабилизацией курсовых ожиданий

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Обслуживание и погашение госдолга

Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 486,8 миллиона долларов.

Также Украина уплатила МВФ 638,6 миллиона долларов.

Обратите внимание! Нынешний объем международных резервов обеспечивает финансирование 4,2 месяца будущего импорта.