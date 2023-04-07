Міжнародні резерви зросли до рекордного рівня
У березні міжнародні резерви склали 31,88 мільярда доларів, що стало рекордом за останніх 11 років. Вищими вони були лише у листопаді 2011 року.
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У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті,
– йдеться в повідомленні НБУ.
Надходження від міжнародних партнерів
На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5,11 мільярда доларів з яких:
- 1, 76 мільярда доларів – від уряду Канади;
- 1, 62 мільярди доларів – від ЄС;
- 1, 25 мільярда доларів – від США через трастовий фонд Світового банку;
- 2,2 мільйона доларів – від Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що є частиною Світового банку;
- 476,5 мільйона доларів – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).
Операції НБУ на валютному ринку
У березні НБУ продав на валютному ринку 1,67 мільярда доларів та викупив до резервів – 5,2 мільйона доларів.
Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на 783,1 мільйона доларів – до 1 668,9 мільйона доларів,
– зазначили в НБУ.
Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль. У березні це було зумовлено кількома факторами:
- сезонним чинником,
- обмеженням непродуктивного відпливу капіталу (в тому числі через урегулювання діяльності у сфері грального бізнесу),
- стабілізацією курсових очікувань.
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Обслуговування та погашення держборгу
- Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 486,8 мільйона доларів.
- Також Україна сплатила МВФ 638,6 мільйона доларів.