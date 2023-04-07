Міжнародні резерви зросли до рекордного рівня

У березні міжнародні резерви склали 31,88 мільярда доларів, що стало рекордом за останніх 11 років. Вищими вони були лише у листопаді 2011 року.

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У березні резерви зросли на 10% завдяки надходженням від міжнародних партнерів на тлі менших обсягів чистого продажу валюти Національним банком та помірних боргових виплат країни в іноземній валюті,

– йдеться в повідомленні НБУ.

Зверніть увагу! У березні динаміку міжнародних резервів визначали, серед іншого, надходження на користь уряду та виплати за обслуговування й погашення державного боргу.

Надходження від міжнародних партнерів

На валютні рахунки уряду в Національному банку надійшло 5,11 мільярда доларів з яких:

1, 76 мільярда доларів – від уряду Канади;

1, 62 мільярди доларів – від ЄС;

1, 25 мільярда доларів – від США через трастовий фонд Світового банку;

2,2 мільйона доларів – від Міжнародної асоціації розвитку (IDA), що є частиною Світового банку;

476,5 мільйона доларів – від розміщення валютних облігацій внутрішньої державної позики (ОВДП).

Операції НБУ на валютному ринку

У березні НБУ продав на валютному ринку 1,67 мільярда доларів та викупив до резервів – 5,2 мільйона доларів.

Отже, чистий продаж валюти НБУ минулого місяця знизився порівняно з лютим 2023 року на 783,1 мільйона доларів – до 1 668,9 мільйона доларів,

– зазначили в НБУ.

Обсяги інтервенцій НБУ з продажу іноземної валюти на валютному ринку України знижуються третій місяць поспіль. У березні це було зумовлено кількома факторами:

сезонним чинником,

обмеженням непродуктивного відпливу капіталу (в тому числі через урегулювання діяльності у сфері грального бізнесу),

стабілізацією курсових очікувань.

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Обслуговування та погашення держборгу

Уряд України виплатив за обслуговування та погашення державного боргу в іноземній валюті 486,8 мільйона доларів.

Також Україна сплатила МВФ 638,6 мільйона доларів.

Зверніть увагу! Поточний обсяг міжнародних резервів забезпечує фінансування 4,2 місяця майбутнього імпорту.