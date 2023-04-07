Рекорд за 11 лет: почему международные резервы Украины на максимуме, несмотря на войну
Источник:Национальный банк Украины
В марте международные резервы Украины достигли рекордного уровня за последние 11 лет благодаря поступлениям от международных партнеров. Также НБУ продавал гораздо меньше валюты на межбанке.
Международные резервы выросли до рекордного уровня
В марте международные резервы составили 31,88 миллиарда долларов, что стало рекордом за последние 11 лет. Выше они были только в ноябре 2011 года.
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В марте резервы выросли на 10% благодаря поступлениям от международных партнеров на фоне меньших объемов чистой продажи валюты Национальным банком и умеренных долговых выплат страны в иностранной валюте.
– говорится в сообщении НБУ.
Поступления от международных партнеров
На валютные счета правительства в Национальном банке поступило 5,11 миллиарда долларов из которых:
- 1,76 миллиарда долларов – от Правительства Канады;
- 1, 62 миллиарда долларов – от ЕС;
- 1, 25 миллиарда долларов – от США через трастовый фонд Всемирного банка;
- 2,2 миллиона долларов – от Международной ассоциации развития (IDA), являющейся частью Всемирного банка;
- 476,5 миллиона долларов – от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ).
Операции НБУ на валютном рынке
В марте НБУ продал на валютном рынке 1,67 миллиарда долларов и выкупил в резервы – 5,2 миллиона долларов.
Таким образом, чистая продажа валюты НБУ в прошлом месяце снизилась по сравнению с февралем 2023 года на 783,1 миллиона долларов – до 1 668,9 миллиона долларов,
– отметили в НБУ.
Объемы интервенций НБУ по продаже иностранной валюты на валютном рынке Украины снижаются третий месяц. В марте это было обусловлено несколькими факторами:
- сезонным фактором,
- ограничением непроизводительного оттока капитала (в том числе из-за урегулирования деятельности в сфере игорного бизнеса),
- стабилизацией курсовых ожиданий
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Обслуживание и погашение госдолга
- Правительство Украины выплатило за обслуживание и погашение государственного долга в иностранной валюте 486,8 миллиона долларов.
- Также Украина уплатила МВФ 638,6 миллиона долларов.