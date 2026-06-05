Резервы Украины просели на 5%: в НБУ объяснили, куда ушли миллиарды долларов

Международные валютные резервы Украины в мае сократились уже в четвертый раз подряд. По состоянию на 1 июня они составляли, по предварительным данным, 45 726,6 миллиона долларов США.

Почему сократились международные резервы

За май международные резервы уменьшились еще на 5,2%, сообщили в Национальном банке Украины.

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Такое сокращение объясняется несколькими причинами:

Во-первых, средства пошли на валютные интервенции НБУ, которые регулятор осуществляет для поддержания стабильности курса.

Во вторых, в мае Нацбанк осуществил очередные выплаты в иностранной валюте по долговым обязательствам страны.

Эти операции превысили поступления от размещения валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) и от международных партнеров,

– объяснили в НБУ.

В целом Нацбанк уменьшил в мае чистую продажу валют по сравнению с апрелем на целых 12,4%. По последним балансовым данным, регулятор продал 3 134,9 миллиона долларов на валютном рынке за прошлый месяц.

Валютные счета правительства в Нацбанке за этот период пополнили 599,2 миллиона долларов:

через счета Всемирного банка – 498,8 миллиона долларов;

от размещения валютных облигаций (ОВГЗ) – 100,4 миллиона долларов.

Вместе с тем Украина уплатила 126,2 миллиона долларов за обслуживание на погашение государственного долга:

перед Всемирным банком – 12,9 миллиона долларов;

за долги другим кредиторам – 105,4 миллиона долларов;

за обслуживание валютных ОВГЗ – 7,9 миллиона долларов.

Дополнительно Международному валютному фонду уплатили 274,9 миллиона долларов.

В то же время международные резервы Украины пополнились благодаря переоценке финансовых инструментов и другие факторы. Вследствие этого они увеличились в мае на 441,9 миллиона долларов.

В итоге, несмотря на уменьшение объемов. международных резервов в Украине пока достаточно, чтобы обеспечить устойчивость валютного рынка.

Важно! По данным НБУ, по состоянию на начало июня резервов хватит на финансирование почти 5 месяцев экспорта.