Международные резервы Украины снизились: в НБУ объяснили почему

После достижения рекордных показателей международные резервы начали снижаться. Украина активно выплачивает свои госдолги и выполняет кредитные обязательства.

Почему снизились резервы

В августе международные резервы Украины снизились на 3,2%. Эта ситуация сложилась из-за новшеств НБУ относительно продажи валюты. Эти реформы должны были покрыть разницу между спросом и предложением на валютном рынке.

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В большинстве, ситуация на финансовом рынке Украины регулировалась благодаря денежной помощи от международных партнеров.

Чистая продажа валюты в августе, которую осуществил НБУ, составила – 2 449,3 миллиона долларов.

Что происходит с госдолгом Украины

На валютные счета НБУ поступили средства – 1 664,4 миллиона долларов. Эта сумма состоит из:

макрофинансовой помощи от ЕС – 1 632,9 миллиона долларов;

размещений валютных облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) – 21,9 миллиона долларов.

Для погашения государственного долга правительство выделило 306,5 миллиона долларов. Их распределили так:

долг перед Всемирным банком – 169,1 миллиона долларов;

Погашение валютных ОВГЗ и плата за их обслуживание – 63,7 миллиона долларов.

Остаток суммы был отдан международным кредиторам как частичное погашение долга. Также правительство выделило 379,6 миллиона долларов для выплат МВФ.

Благодаря переоценке в августе, цена финансовых инструментов выросла на 120,5 миллиона долларов.