В НБУ рассказали, когда в Украине могут заработать мгновенные платежи

Национальный банк и компания Visa обсуждают инновации и развитие платежной сферы, в частности внедрение мгновенных платежей. Прогнозируется, что эта инициатива будет реализована до завершения первого квартала 2025 года.

Инновационные решения

Внедрение инноваций в платежной системе позволит значительно улучшить эффективность и быстроту безналичных расчетов в Украине, способствуя дальнейшему развитию финансовой инфраструктуры страны.

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Во время встречи руководства Нацбанка и компании Visa, глава НБУ Андрей Пышный подчеркнул важность предотвращения доступа России к платежной инфраструктуре и услугам. Он также отметил необходимость усиления борьбы с попытками обхода санкций.

Андрей Пышный Глава НБУ Я убежден, что у Украины есть мощный потенциал в реализации инновационных проектов. И мы поощряем участников платежного рынка делиться предложениями, проявлять инициативы, способствующие цифровизации платежных услуг, безопасности платежных операций.

Участники встречи обсудили дальнейшее развитие платежного рынка и инициативы, направленные на расширение безналичных расчетов.

! В настоящее время Национальный банк работает над введением мгновенных платежей, которые должны стать основой трансформации платежной сферы. Также продолжается работа над развитием национальной платежной системы "Простор", которая играет важную роль в национальной безопасности и обеспечивает обслуживание платежных операций в Украине.

Планируется, что мгновенные платежи станут доступными к концу I квартала 2025 года.