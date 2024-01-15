В Министерстве финансов рассказали, на какую сумму профинансировали пенсии и соцвыплаты в 2023 году

В 2023 году из государственного бюджета были профинансированы все социальные выплаты. Их общая сумма составила 450,1 миллиарда гривен, в том числе в декабре произведены выплаты на сумму 41,6 миллиарда гривен.

Сколько выделило правительство

По данным Минфина, в предыдущем году правительство полностью обеспечило выполнение социальных обязанностей, финансируя пенсии, доплаты и надбавки благодаря международной помощи наших доноров.

Читайте также У некоторых пенсионеров может быть 300 гривен надбавки — за что ее начисляют

В ведомстве отметили, что в этом году социальная поддержка остается одним из приоритетов государства, и на соцзащиту граждан выделено 469,4 миллиарда гривен, что превышает показатели 2023 года на 8,7 миллиарда гривен.

! При этом будут продолжены выплаты пенсий, пособий ВПЛ и обеспечена социальная защита лиц с инвалидностью, включая выдачу протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств, а также проведены другие расходы.

На какие нужды направят средства

Средства, выделенные Кабмином, были распределены следующим образом:

271,8 миллиарда гривен, включая 22,7 миллиарда гривен в декабре, выделены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, а также на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда.

102,8 миллиарда гривен, включая 8,8 миллиарда гривен в декабре, предназначены для социальной защиты граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

47,6 миллиарда гривен, включая 7,8 миллиарда гривен в декабре, выделены в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам.

24,2 миллиарда гривен, включая 2,0 миллиарда гривен в декабре, предназначены для социальной защиты детей и семей.

3,6 миллиарда гривен, включая 0,3 миллиарда гривен в декабре, направлены на социальную защиту лиц с инвалидностью.

0,5 миллиарда гривен выделено на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании.

В 2023 году более 5 миллионов получили социальные выплаты, социальные стипендии, компенсации. Среди них были внутренне перемещенные лица, семьи с детьми, малообеспеченные семьи, находившиеся в сложных жизненных обстоятельствах семьи, а также граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

Какие соцвыплаты изменились в 2024 году

Изменения в социальных выплатах с 1 января 2024 года включают:

Прожиточный минимум для разных категорий лиц:

Дети до 6 лет – 2 563 гривен.

Дети от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.

Трудоспособные лица – 3 028 гривен.

Лица, потерявшие трудоспособность – 2 361 гривна.

Пенсии:

Минимальная пенсия составляет 2 361 гривну с 1 января, а максимальная пенсия в 2024 году составит 23 610 гривен, что равняется 10 прожиточным минимумам.

Средняя пенсия, которая составляет 5 311 гривен, ожидается вырастет до 6 тысяч гривен.

В 2024 году запланирована индексация пенсий в три этапа: январь, март и июль.

Выплаты на детей:

Детские выплаты составят 2563 гривны для детей до 6 лет и 3196 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Женщины в декретном отпуске, не являющиеся предпринимателями, будут получать 757 гривен ежемесячно.

Лица, оформившие опеку или попечительство над ребенком, получат от 6 407,5 гривен до 7 990 гривен в зависимости от возраста ребенка.

Минимальные алименты составляют 1281,5 гривен для детей до 6 лет и 1598 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Выплаты по инвалидности: