В Министерстве финансов рассказали, на какую сумму профинансировали пенсии и соцвыплаты в 2023 году

15 января 2024, 19:20
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Источник:

Министерство финансов

В 2023 году из государственного бюджета были профинансированы все социальные выплаты. Их общая сумма составила 450,1 миллиарда гривен, в том числе в декабре произведены выплаты на сумму 41,6 миллиарда гривен.

Сколько выделило правительство

По данным Минфина, в предыдущем году правительство полностью обеспечило выполнение социальных обязанностей, финансируя пенсии, доплаты и надбавки благодаря международной помощи наших доноров.

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В ведомстве отметили, что в этом году социальная поддержка остается одним из приоритетов государства, и на соцзащиту граждан выделено 469,4 миллиарда гривен, что превышает показатели 2023 года на 8,7 миллиарда гривен.

Заметьте ! При этом будут продолжены выплаты пенсий, пособий ВПЛ и обеспечена социальная защита лиц с инвалидностью, включая выдачу протезно-ортопедических изделий и реабилитационных средств, а также проведены другие расходы.

 

На какие нужды направят средства

Средства, выделенные Кабмином, были распределены следующим образом:

  • 271,8 миллиарда гривен, включая 22,7 миллиарда гривен в декабре, выделены на финансовое обеспечение выплаты пенсий, надбавок и повышений к пенсиям, назначенным по пенсионным программам, а также на покрытие дефицита средств Пенсионного фонда.

  • 102,8 миллиарда гривен, включая 8,8 миллиарда гривен в декабре, предназначены для социальной защиты граждан, попавших в сложные жизненные обстоятельства.

  • 47,6 миллиарда гривен, включая 7,8 миллиарда гривен в декабре, выделены в поддержку малообеспеченных семей и предоставление льгот и жилищных субсидий гражданам.

  • 24,2 миллиарда гривен, включая 2,0 миллиарда гривен в декабре, предназначены для социальной защиты детей и семей.

  • 3,6 миллиарда гривен, включая 0,3 миллиарда гривен в декабре, направлены на социальную защиту лиц с инвалидностью.

  • 0,5 миллиарда гривен выделено на оздоровление и отдых детей, нуждающихся в особом внимании.

К слову! В 2023 году более 5 миллионов получили социальные выплаты, социальные стипендии, компенсации. Среди них были внутренне перемещенные лица, семьи с детьми, малообеспеченные семьи, находившиеся в сложных жизненных обстоятельствах семьи, а также граждане, пострадавшие в результате Чернобыльской катастрофы.

 

Какие соцвыплаты изменились в 2024 году

Изменения в социальных выплатах с 1 января 2024 года включают:

Прожиточный минимум для разных категорий лиц:

  • Дети до 6 лет – 2 563 гривен.
  • Дети от 6 до 18 лет – 3 196 гривен.
  • Трудоспособные лица – 3 028 гривен.
  • Лица, потерявшие трудоспособность – 2 361 гривна.

Пенсии:

  • Минимальная пенсия составляет 2 361 гривну с 1 января, а максимальная пенсия в 2024 году составит 23 610 гривен, что равняется 10 прожиточным минимумам.
  • Средняя пенсия, которая составляет 5 311 гривен, ожидается вырастет до 6 тысяч гривен.
  • В 2024 году запланирована индексация пенсий в три этапа: январь, март и июль.

Выплаты на детей:

  • Детские выплаты составят 2563 гривны для детей до 6 лет и 3196 гривен для детей от 6 до 18 лет.
  • Женщины в декретном отпуске, не являющиеся предпринимателями, будут получать 757 гривен ежемесячно.
  • Лица, оформившие опеку или попечительство над ребенком, получат от 6 407,5 гривен до 7 990 гривен в зависимости от возраста ребенка.
  • Минимальные алименты составляют 1281,5 гривен для детей до 6 лет и 1598 гривен для детей от 6 до 18 лет.

Выплаты по инвалидности:

  • Если несовершеннолетний имеет инвалидность, сумма алиментов увеличится до 8 970,5 гривен для детей до 6 лет и 11 186 гривен для детей от 6 до 18 лет.
  • Ухаживающим за больным ребенком начисляется 5126 гривен для детей до 6 лет и 6392 гривны для детей от 6 до 18 лет.
  • Лица, ухаживающие за людьми с инвалидностью I или II группы с психическими расстройствами могут ожидать ежемесячной выплаты в размере 2 920 гривен.
  • Пенсии назначаются после приобретения инвалидности: 100% от пенсии по возрасту получают украинцы с I группой инвалидности, 90% - с ІІ группой, 50% - с ІІІ группой.

Автор: Дарія Подвишенна