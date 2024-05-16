Гарантированная пенсия: почему пенсионеры получают разную минималку

Правительством утвержден размер минимальных выплат для разных категорий лиц. На то, какую выплату имеет пенсионер, влияют разные факторы.

Как определяется минимальная выплата

На размер минимальной пенсии влияет возраст во время выхода лица на заслуженный отдых. Также во внимание берется размер зарплаты, которую получал гражданин.

Читайте также В ЕС могут ввести санкции против любого банка в мире, помогающего России

Значительное влияние на пенсию имеет количество приобретенного стажа. Чтобы выйти на пенсию в 2024 году пенсионер должен получить:

для выхода на пенсию в 60 лет не менее 31 года стажа;

в 63 года – 21 год стажа;

в 65 лет – 15 лет стажа.

Какие сейчас минимальные выплаты

После мартовской индексации, выросли пенсии значительного количества лиц. Минимальная выплата – 3 370 гривен, предоставляется если:

пенсионер достиг 80 лет и имеет не менее 20 лет стажа для женщин и 25 – для мужчин;

лицо старше 65 лет, не работает и имеет полный стаж.

При этом, выплаты лиц, приобретших полный стаж, в зависимости от возраста меняются так:

2 980 гривен предоставляется пенсионерам до 70 лет;

3 240 гривен – от 70 до 80 лет.

Сейчас полным считается стаж 30 лет для женщин и 35 для мужчин.

Лица, имеющие особые заслуги перед Украиной, получают другие минимальные выплаты.