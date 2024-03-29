Минимальная и максимальная пенсия с 1 апреля: ждать ли украинцам изменений

Украинцев интересует вопрос, изменятся ли минимальные и максимальные пенсионные выплаты уже с апреля. Ведь, как известно, уже второй раз за год вырастут выплаты у пенсионеров, которые старше 65 лет и которые имеют полный страховой стаж.

Изменится ли минимальная и максимальная пенсия с апреля

Минимальная пенсия и максимальная пенсия в Украине привязаны к прожиточному минимуму. Прожиточный минимум на 2024 год установлен с 1 января и пока он остается неизменным: для лиц, утративших трудоспособность он составляет – 2 361 гривну.

Читайте также: Выход на пенсию в 2024 году: сколько страхового стажа нужно мужчинам и женщинам

Согласно этому, размер минимальной пенсии составлял – 2361 гривну, однако сейчас в результате весенней индексации выплата выросла до 2 725 гривен и с 1 апреля будет находиться на таком уровне. Такую "социальную" пенсию получают лица, которые вообще не имеют страхового стажа. Ее назначают с 65 лет.

Перерасчет минимальных пенсий зависит от возраста пенсионеров и их страхового стажа.

В свою очередь, размер максимальной пенсии сейчас составляет – 23 610 гривен, поскольку не может превышать десяти размеров прожиточного минимума, установленного для лиц, утративших трудоспособность.

А у кого тогда вырастут пенсионные выплаты

Это с учетом надбавок, повышений, дополнительной пенсии, целевой денежной помощи, пенсии за особые заслуги перед Украиной, индексации и других доплат к пенсии, установленных законодательством. Кроме доплаты к надбавкам отдельным категориям лиц, которые имеют особые заслуги перед Родиной.

Однако с 1 апреля планово растет минимальная зарплата в Украине: уже со следующего месяца она будет составлять 8 000 гривен. Вместе с этим, увеличатся и минимальные пенсионные выплаты граждан старше 65 лет, если они имеют полный страховой стаж – 35 лет для мужчин и 30 для женщин,

Обратите внимание! Сейчас гарантированная пенсия указанных лиц – 2 840 гривен. А уже с апреля эта выплата будет 3 200 гривен. А все потому, что пенсионные выплаты таких граждан не могут быть меньше 40% от определенной в Украине минимальной заработной платы.