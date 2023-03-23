Минимальная пенсия не ниже прожиточного минимума: в Конституционном Суде определили размер
Источник:Конституционный суд Украины
Минимальный размер пенсий должен быть не менее прожиточного минимума. Такое решение принял Конституционный Суд Украины, тем самым защитивший гарантированность пенсии.
Какой должна быть минимальная пенсия в Украине
По решению Конституционного Суда Украины минимальная пенсия, являющаяся основным источником существования пенсионеров, должна составлять не ниже прожиточного минимума. Таким образом, в Украине зафиксировали ее гарантированность.
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Суд указал, что оспариваемые предписания Закона № 1404, Закона № 1058, которыми для обращения взыскания в исполнительном производстве установлены допустимые размеры отчислений в процентном отношении с пенсий должника, приводят к выплате пенсии, являющейся основным источником существования, даже в меньшем минимума установленного законом. Таким образом, человека лишили минимальных социальных благ и защиты от бедности из-за принудительного исполнения решения,
– заявили в КСУ.
Напоминаем, что сейчас минимальная пенсия составляет 2093 гривен, а максимальная – 20 930 гривен.
Какой прожиточный минимум в Украине
По состоянию на 2023 год в Украине прожиточный минимум на уровне:
- на одного человека в расчете на месяц – 2 589 гривен;
- для детей до 6 лет – 2 272 гривен;
- для детей от 6 до 18 лет – 2 833 гривен;
- для трудоспособных лиц – 2 684 гривен;
- для лиц, потерявших трудоспособность – 2 093 гривен.
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Как можно потерять стаж для пенсии
В Пенсионном фонде предупредили, что из-за военного положения в стране многие украинцы могут потерять часть страхового стажа, ведь записи в трудовой книжке могут случайно исчезнуть.
В ПФУ советуют как можно быстрее зацифровать все. Следовательно, данные можно сохранить на вебпортале электронных услуг Пенсионного фонда, а именно:
- Авторизироваться в личном кабинете с помощью квалифицированной электронной подписи (КЭП).
- Выбрать в разделе "Коммуникации по ПФУ" пункт "Сведения о трудовых отношениях".
- Проверить сведения и согласие на передачу и обработку персональных данных.
- Загрузить сканированные копии бумажных документов о стаже и трудовой деятельности (кнопка "Добавить файл").