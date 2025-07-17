Как изменится размер минимальной пенсии с 1 августа

В 2025 году минимальная пенсия в Украине выросла. Причиной увеличения стало проведение мартовской индексации.

Как вырастут минимальные пенсии украинцев в августе?

С 1 августа увеличения минимальной пенсии не будет, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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Размер минимальной пенсии зависит от обстоятельств. На выплату 3 758 гривен имеют право:

пенсионеры, достигшие возраста 65 лет, если они не работают и имеют полный страховой стаж (то есть, 30 лет для женщин, 35 лет – для мужчин);

пенсионеры, которые достигли возраста 80 лет и имеют стаж 20 лет для женщин и 25 лет – если речь идет о мужчинах.

Минимальную пенсию 3 613 гривен имеют право получить:

пенсионеры, в возрасте от 70 лет до 80 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

в то же время ПФУ определено, что такую выплату могут получить лица в возрасте от 75 лет до 80 лет, которые имеют стаж 20/25 лет (для женщин и мужчин, соответственно).

Минимум 3 323 гривны могут получить:

лица старше 70 лет, которые имеют полный стаж 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно);

граждане с инвалидностью І группы.

Обратите внимание! Минимальная выплата 3 038 гривен предоставляется пенсионерам любого возраста, не работающим и получающим пенсию на общих основаниях.