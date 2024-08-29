Какова будет минимальная пенсия украинцев в сентябре
29 августа 2024, 14:00Читати новину українською
Источник:ПФУ
С 1 января минимальная пенсия украинцев составляла 2 361 гривну. Однако в марте это значение выросло.
Какая сейчас минимальная пенсия
Правительство установило минимумы пенсии для разных категорий пенсионеров. Размер выплаты зависит от возраста, количества стажа и наличия инвалидности у человека.
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В частности, пенсионеры, старше 70 лет, которые имеют полный стаж– 30/35 лет (для женщин и мужчин, соответственно) должны содержать по меньшей мере 2 980 гривен. Для других пенсионеров установлены следующие минимумы:
- 2 980 гривен предоставляют гражданам с инвалидностью I группы независимо от возраста и стажа;
- 3 240 гривен получают пенсионеры в возрасте от 70 до 80 лет, имеющие полный страховой стаж 30/35 лет;
- 3 370 гривен предоставляется людям от 80 лет, имеющим страховой стаж 20/25 лет;
- 3 370 гривен – для лиц старше 65 лет, не работающих и имеющих полный страховой стаж– 30/35 лет;
- 2 725 гривен – для пенсионеров, не работающих (независимо от стажа).