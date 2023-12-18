У некоторых украинцев будет минимальная пенсия: кто попадет под сокращение
Источник:Тарас Мельничук
Кабмин поддержал законопроект о сокращении пенсий украинцам, признанных коллаборантами. Закон предлагает сократить пенсии таким гражданам до прожиточного минимума.
Кто именно будет иметь минимальную пенсию
Сокращение пенсии предлагается применить к тем лицам, которые приговорены к ограничению свободы или лишению свободы за совершение умышленного уголовного преступления, в течение срока отбывания наказания.
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Представитель Кабинета министров в Верховной Раде Тарас Мельничук отмечает, что законопроект системно связан с проектом ЗУ “О внесении изменений в некоторые законодательные акты об особенностях выплаты пенсий лицам, совершившим уголовное правонарушение против основ национальной безопасности, общественной безопасности, мира, безопасности человечества, международного правопорядка”.
Он был внесен для взаимодействия следователей и прокуроров с Пенсионным фондом Украины относительно выплат пенсий подозреваемым, обвиняемым в совершении умышленного уголовного правонарушения:
Проектом Закона предлагается внести изменения в Уголовный процессуальный кодекс Украины, предусмотрев информирование следователями, прокурорами Пенсионного фонда Украины о подозреваемом, обвиняемом в совершении умышленного уголовного правонарушения, предусмотренного рядом статей Уголовного кодекса Украины, имеющего право на пенсионное обеспечение, об объявлении его в розыск, международный розыск и о снятии его с розыска, международного розыска,
– объясняет Тарас Мельничук.
На данный момент эти пенсионные выплаты составляют 2 093 гривны. В 2024 году такая пенсия будет уже 2 361 гривну.
Напомним, в Минсоцполитики предлагали лишить пенсий до конца отбывания наказания осужденных по следующим статьям:
- статья 111 УКУ – государственная измена;
- статья 111.1 – коллаборационная деятельность;
- статья 110 – посягательство на территориальную целостность и неприкосновенность Украины;
- статья 109 – насильственное изменение, свержение конституционного строя или попытка захвата государственной власти.
Также без выплат должны были оставить граждан, которые скрываются от следственных органов на временно оккупированных украинских территориях и за рубежом. Речь идет и о лицах, объявленных в розыск.