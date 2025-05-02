Самые маленькие выплаты: кто из украинцев получает минимальную пенсию

При полном страховом стаже пенсия не может быть меньше 40% от минимальной зарплаты. В 2025 году минимальная зарплата составляет 8 000 гривен, поэтому базовая пенсия при полном стаже составляет 3 200 гривен.

Какая минимальная пенсия при полном стаже

Кроме этого, есть государственные гарантии минимального пенсионного обеспечения, которые зависят от возраста и стажа, передает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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По данным Пенсионного фонда, в 2025 году минимальные пенсии составляют:

2 725 гривен – для всех неработающих пенсионеров, независимо от стажа;

2 980 гривен – для пенсионеров до 70 лет и лиц с инвалидностью I группы с полным стажем;

3 240 гривен – для пенсионеров в возрасте от 70 до 80 лет со стажем 30/35 лет;

3 370 гривен – для пенсионеров от 65 до 70 лет с полным стажем, а также для лиц 80+ со стажем 20 лет (женщины) и 25 лет (мужчины).

Минимальная пенсия при неполном стаже

Если у человека неполный страховой стаж (например, 20 лет) и он работал за минимальную зарплату, пенсия будет ниже, чем у тех, кто имеет полный стаж.

В таком случае размер пенсии составит около 20% от зарплаты. То есть, если зарплата была 8 000 гривен, то пенсия может быть примерно 1 600 гривен.

Впрочем, поскольку пенсия не может быть ниже прожиточного минимума для нетрудоспособных лиц, то лицо будет получать именно этот минимум – 2 361 гривну.