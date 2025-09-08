В Польше, как и в Украине, ежегодно проводится индексация пенсий. Благодаря ей в стране растет выплата для пожилых людей.

Какая минимальная пенсия в Польше?

В частности размер помощи изменился и в этом году, пишет 24 Канал со ссылкой на Poradnik Przedsiebiorcy.

С 1 марта 2025 года минимальная пенсия в Польше составляет 1 878,91 злотых (21 289,37 гривны по курсу НБУ по состоянию на 8 сентября). А после налогообложения пожилые люди получают 1 709,81 злотых (19 373,34 гривны).

В текущем году пенсия увеличилась на 5,5% или на 97,95 злотых (109,84 гривны) по сравнению с предыдущим уровнем.

Следует также добавить, что в обычном порядке право на минимальную пенсию имеют только те, кто выполнил оба условия:

достиг пенсионного возраста; имеет необходимый трудовой стаж – 20 лет для женщин и 25 лет для мужчин.

Обратите внимание! Пенсионный возраст в Польше составляет 60 лет для женщин и 65 лет для мужчин. В 2013 году правительство повысило норму до 67 лет для обоих полов. Однако уже с октября 2017 года в стране вернули предыдущие нормы.

Что делать, если стажа недостаточно для получения минималки?

Если стажа недостаточно, то ZUS (Управление социального страхования Польши) не выплатит минимальную пенсию, а только сумму, соответствующую накопленным взносам. В случаях, когда накопленных взносов мало, даже при достаточном стаже и возрасте, пенсия автоматически повышается до минимального уровня. Это распространенное явление в стране, в частности среди тех, кто всю жизнь работал за минимальную зарплату или платил минимальные взносы.

