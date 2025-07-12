Сколько лет стажа нужно для минимальной пенсии

На размер пенсии влияет сразу несколько факторов. В частности, играет роль количество стажа. Также важно то, какой доход имел человек.

Какое количество стажа нужно для пенсии сейчас

Количество минимального стажа для выхода на пенсию зависит от возраста, когда лицо хочет уйти на заслуженный отдых, сообщает 24 Канал со ссылкой на ПФУ.

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В 2025 году минимумы для тех кто хочет выйти на пенсию такие:

если лицо хочет выйти на заслуженный отдых в 60 лет – минимумы составляет 32 года страхового стажа;

– минимумы составляет 32 года страхового стажа; в 63 года – 22 года страхового стажа;

– 22 года страхового стажа; в 65 лет – 15 лет страхового стажа.

Нужно понимать, что стаж это лишь один из аспектов, который учитывается при определении пенсии. Именно поэтому, минимальной может быть пенсионной выплата, если лицо имело низкий официальный доход.

Какая будет пенсия, если нет стажа

Если лицо приобрело недостаточно стажа, оно будет получать специальную временную помощь, рассчитываемую индивидуально. Эта выплата составляет разницу между:

среднемесячным совокупным доходом семьи на одного человека (за последние 6 месяцев);

прожиточным минимумом для лиц, утративших трудоспособность (2 361 гривна).

Обратите внимание! Указанная помощь не может быть меньше прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность – 2 361 гривна и больше чем прожиточный минимум для трудоспособных лиц – 3 028 гривен.