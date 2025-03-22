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Экономика Соцвыплаты Какая минимальная пенсия в 2025 году в Украине
22 марта, 10:00
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Какая минимальная пенсия в 2025 году в Украине

Валерия Моргун
Основні тези
  • С 1 марта 2025 года в Украине состоится индексация пенсий, что может повысить пенсионные выплаты.
  • Минимальные пенсии в 2025 году: 2 725 грн для неработающих пенсионеров, 2 980 грн для пенсионеров до 70 лет с полным стажем, 3 240 грн для лиц в возрасте 70-80 лет, 3 370 грн для пенсионеров от 65 лет с полным стажем.

С 1 марта 2025 года в Украине должна состояться индексация пенсий. Именно она может повысить выплаты для пенсионеров.

Какие минимальные пенсионные выплаты в 2025 году

В частности минимальная пенсия с начала текущего года оставалась без изменений, передает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.

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По состоянию на сейчас минимальные пенсии украинцев такие:

  • 2 725 гривен получают пенсионеры, которые не работают (независимо от их стажа);
  • 2 980 гривен – украинцы в возрасте до 70 лет при полном стаже (30 для женщин и 35 лет для мужчин);
  • 3 240 гривен – люди в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный стаж (30 для женщин и 35 лет для мужчин);
  • 3 370 гривен – лица в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж (30 для женщин и 35 лет для мужчин);
  • 3 370 гривен – пенсионеры от 80 лет и имеющие стаж (20 для женщин и 25 лет для мужчин).

Обратите внимание! Влияние индексация на минимальные выплаты в этом году, пока неизвестны. В то же время увеличение не может быть больше чем на 1 500 гривен и меньше чем на 100 гривен.