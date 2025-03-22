22 марта, 10:00
Какая минимальная пенсия в 2025 году в Украине
Основні тези
- С 1 марта 2025 года в Украине состоится индексация пенсий, что может повысить пенсионные выплаты.
- Минимальные пенсии в 2025 году: 2 725 грн для неработающих пенсионеров, 2 980 грн для пенсионеров до 70 лет с полным стажем, 3 240 грн для лиц в возрасте 70-80 лет, 3 370 грн для пенсионеров от 65 лет с полным стажем.
С 1 марта 2025 года в Украине должна состояться индексация пенсий. Именно она может повысить выплаты для пенсионеров.
Какие минимальные пенсионные выплаты в 2025 году
В частности минимальная пенсия с начала текущего года оставалась без изменений, передает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2025 – 2027 год.
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По состоянию на сейчас минимальные пенсии украинцев такие:
- 2 725 гривен получают пенсионеры, которые не работают (независимо от их стажа);
- 2 980 гривен – украинцы в возрасте до 70 лет при полном стаже (30 для женщин и 35 лет для мужчин);
- 3 240 гривен – люди в возрасте от 70 до 80 лет, которые имеют полный стаж (30 для женщин и 35 лет для мужчин);
- 3 370 гривен – лица в возрасте от 65 лет, которые не работают и имеют полный стаж (30 для женщин и 35 лет для мужчин);
- 3 370 гривен – пенсионеры от 80 лет и имеющие стаж (20 для женщин и 25 лет для мужчин).
Обратите внимание! Влияние индексация на минимальные выплаты в этом году, пока неизвестны. В то же время увеличение не может быть больше чем на 1 500 гривен и меньше чем на 100 гривен.