Печальные новости: какой будет минимальная пенсия в 2023 году

Кабмин одобрил проект бюджета, в котором заложил новый прожиточный минимум на 2023 год. В этом году пенсии еще раз вырастут, а вот в следующем году останутся неизменными.

Бюджет на следующий год составляется в условиях полномасштабной войны. И хотя главным приоритетом после обороны есть социальная составляющая, к сожалению, поднять пенсии не удастся.

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Какой будет пенсия в 2023 году

Еще в этом году пенсионеров ожидает повышение минимальной пенсии. С 1 декабря прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц вырастет с 2027 гривен до 2093 гривен. Это и есть минимальный размер пенсии. В 2023 году его планируют оставить на таком же уровне без просмотров.

В то же время, в следующем году изменятся условия для выхода на пенсию – возрастет необходимый страховой стаж.

Чтобы выйти на пенсию в 60 лет, нужно будет иметь страховой стаж не менее 30 лет . В этом году минимальным порогом есть 29 лет.

. В этом году минимальным порогом есть 29 лет. В 63 года смогут выйти на пенсию люди со стажем 20 лет.

А в 65 лет, чтобы выйти на пенсию, достаточно иметь 15 лет страхового стажа.

Это период, за который работник или его работодатель вносил социальные взносы в Пенсионный фонд. Важно, не путать страховой стаж с трудовым. Как подтвердить стаж без трудовой книжки, читайте в материале

Напомним, что в октябре этого года пенсионерам в возрасте от 70 лет повысят пенсии на 300 гривен. Правда, это касается только пенсионеров, получающих менее 10 340 гривен. Таких в Украине 1,7 миллиона человек.

Важные показатели из бюджета

В проекте бюджета на следующий год заложили уровень минимальной и средней зарплаты – они составят 6700 гривен и 18500 гривен соответственно.

Среднегодовой курс доллара на следующий год заложили на уровне 42 гривен. От этого показателя рассчитываются также ожидаемые уровни дохода и его расходы.

Инфляция в 2023 году может составить 30%.