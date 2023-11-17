Изменения в минимальной пенсии: чего ожидать в 2024 году

Изменения в пенсионных выплатах ожидаются уже в следующем году. С ростом прожиточного минимума в Украине в следующем году уровень минимальной пенсии тоже возрастет.

Как вырастут пенсии в 2024 году

Уже с 1 января 2024 года в Украине вырастет прожиточный минимум до 2920 гривен. Это означает, что автоматически поднимется размер пенсионных выплат, которые напрямую зависят от этого показателя.

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Изменения будут следующие:

минимальная пенсия – 2 361 гривна (+268 гривен);

максимальная пенсия – 23 610 гривен (+2 680 гривен);

выплаты за сверхурочный стаж – 23,6 гривны за каждый дополнительный год (+2,7 гривны).

9 ноября Верховная рада Украины окончательно утвердила проект бюджета в 2024 году. Следовательно, показатели доходов бюджета увеличили на 22 миллиарда гривен – до 1,768 триллиона гривен.

К слову, также возрастут и другие социальные выплаты, зависящие от прожиточного минимума, например, надбавки за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и т.д.

Индексация 2024 года: кого ждет

В следующем году для некоторых категорий граждан предусмотрена индексация, как было весной этого года. Перерасчет пенсий состоится в три этапа: в январе, марте и июле.

С января повышение получают те, кто получает минимальную и максимальную пенсию. Об этом мы писали выше.

В январе и июле пенсионеры, получающие минимальные пенсии в 65 лет с полным страховым стажем, могут рассчитывать на новые пенсии.

В марте повышение ждет всех, чьи пенсии должны индексировать по плану.

минимальная пенсия в 2022 и 2023 годах не изменялась. Она составила 2093 гривны.