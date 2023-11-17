Изменения в минимальной пенсии: чего ожидать в 2024 году
Изменения в пенсионных выплатах ожидаются уже в следующем году. С ростом прожиточного минимума в Украине в следующем году уровень минимальной пенсии тоже возрастет.
Как вырастут пенсии в 2024 году
Уже с 1 января 2024 года в Украине вырастет прожиточный минимум до 2920 гривен. Это означает, что автоматически поднимется размер пенсионных выплат, которые напрямую зависят от этого показателя.
Читайте также: Чем раньше вышли на пенсию, тем больше возрастут выплаты: что изменит индексация в 2024 году
Изменения будут следующие:
- минимальная пенсия – 2 361 гривна (+268 гривен);
- максимальная пенсия – 23 610 гривен (+2 680 гривен);
- выплаты за сверхурочный стаж – 23,6 гривны за каждый дополнительный год (+2,7 гривны).
К слову, также возрастут и другие социальные выплаты, зависящие от прожиточного минимума, например, надбавки за особые заслуги, доплаты ветеранам войны и т.д.
Индексация 2024 года: кого ждет
В следующем году для некоторых категорий граждан предусмотрена индексация, как было весной этого года. Перерасчет пенсий состоится в три этапа: в январе, марте и июле.
- С января повышение получают те, кто получает минимальную и максимальную пенсию. Об этом мы писали выше.
- В январе и июле пенсионеры, получающие минимальные пенсии в 65 лет с полным страховым стажем, могут рассчитывать на новые пенсии.
- В марте повышение ждет всех, чьи пенсии должны индексировать по плану.