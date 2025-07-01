Как вырастет минимальная пенсия в Украине
- В 2026 году минимальная пенсия в Украине вырастет на 8,6%, с 2 361 до 2 564 гривен.
- В 2027 и 2028 годах минимальная пенсия вырастет на 5,9% ежегодно, достигнув 2 715 гривен в 2027 и 2 859 гривен в 2028.
В 2026 году минимальная пенсия должна вырасти. В этом году таких изменений не предвидится. По состоянию на сейчас, минимальная пенсионная выплата в Украине – 2 361 гривна.
Как увеличится минимальная пенсия в Украине в 2026 году
Дело в том, что правительство будет повышать прожиточный минимум для лиц, утративших трудоспособность. Соответственно, будет расти и минимальная пенсия, сообщает 24 Канал со ссылкой на Бюджетную декларацию на 2026 – 2028 годы.
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Увеличение прожиточного минимума должно происходить в течение следующих 3 лет. Параллельно вырастет и минимальная пенсия. Это увеличение будет соответствовать уровню инфляции:
- в 2026 году рост минимальной пенсии должен произойти на 8,6%;
- в 2027 году – на 5,9%
- в 2028 году – на 5,9%.
То есть, минимальная пенсия будет расти следующим образом:
- в 2026 году минимальная пенсия увеличится до 2 564 гривен;
- в 2027 году – до 2 715 гривен;
- в 2028 году – до 2 859 гривен.
Обратите внимание! Приведенные цифры ориентировочные. Ведь уровень инфляции зависит от многих обстоятельств. В частности, на этот показатель влияет продолжение войны России против Украины.