Минимальные выплаты пенсионерам в ноябре: получит ли кто-нибудь надбавку
Третий месяц осени не принесет кардинальных изменений в пенсионной системе, однако правила начисления выплат для различных категорий граждан остаются строгими. Чтобы не полагаться на пустые обещания, следует четко понимать механизмы работы государства и проанализировать свои финансовые перспективы.
Какие суммы поступят на счета и кого это касается
В октябре 2026 года украинские пенсионеры получат выплаты в тех же размерах, что были зафиксированы после весенней индексации, ведь нового массового повышения не предусмотрено.
Точные суммы зависят от возраста и страхового стажа человека, о чем официально сообщается сообщает Пенсионный фонд Украины.
Согласно постановлению правительства, минимальные гарантии для неработающих граждан распределяются так:
- 4 213 гривен выплачиваются лицам от 65 лет (стаж 30/35 лет для женщин/мужчин) и пенсионерам старше 80 лет (стаж 20/25 лет);
- 4 050 гривен получают люди в возрасте 70–80 лет с полным стажем;
- 3 725 гривен назначены гражданам до 70 лет с необходимым стажем и лицам с инвалидностью I группы;
- 3 406 гривен составляет базовая планка для остальных неработающих пенсионеров.
В целом минимальная пенсия по возрасту в Украине привязана к прожиточному минимуму и составляет 2 595 гривен. Однако фактический доход конкретного человека часто выше благодаря индивидуальным доплатам за стаж или уровень прежней зарплаты.
Кому государство автоматически начислит возрастные надбавки
Помимо базовых сумм, часть пожилых людей в октябре гарантированно получит дополнительные деньги на свои карты. Речь идет о специальной возрастной надбавке, которая составляет от 300 до 570 гривен ежемесячно.
Важно! Главное требование для начисления этого бонуса – общий размер пенсии не должен превышать 10 340,35 гривен.
Напомним, что последняя масштабная индексация выплат на 12,1% состоялась еще 1 марта 2026 года, а следующий такой перерасчет запланировано только на весну 2027 года. В то же время средний размер пенсии в Украине по состоянию на октябрь достиг 7 287 гривен, а доля граждан, выживающих на минимальные суммы до 3 тысяч гривен, сократилась до 3,4%.