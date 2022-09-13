Минимальная зарплата в 2023 году: какой будет она для украинцев

В правительстве был утвержден проект бюджета Украины на следующий год. Каким будет уровень минимальной заработной платы в 2023 году читайте в материале.

Ранее в пресслужбе Минфина со ссылкой на слова заместителя министра Романа Ермоличева сообщили, что в проекте бюджета на 2023 год планируют оставить минимальную заработную плату на уровне декабря 2021 года.

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Приоритетом госбюджета на 2023 год будет сектор безопасности и обороны,

– говорит Роман Ермоличев.

Какой будет минимальная зарплата в 2023 году

Сегодня Кабмин одобрил проект бюджета. Следовательно, минимальная зарплата и прожиточный минимум предварительно не меняется и составляет соответственно 6700 гривен и 2589 гривен.

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Средняя зарплата в Украине

Минимальная зарплата в Украине – одна из самых низких в Европе. Несмотря на это, повышать ее нельзя, ведь экономика Украины недостаточно сильна, что обеспечить этот стремительный рост дохода граждан.

Средняя зарплата украинца в 2022 году составила 15258 гривен. По данным Госстата, в октябре 2021 года средняя зарплата в Украине составляла 14045 гривен.

По данным Кабмина, средняя зарплата в 2023 году составит 18 500 гривен.

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