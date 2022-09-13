Раніше, у пресслужбі Мінфіну з посиланням на слова заступника міністра Романа Єрмоличева повідомили, що у проєкті бюджету на 2023 рік планують залишити мінімальну заробітну плату на рівні грудня 2021 року.

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Пріоритетом держбюджету на 2023 рік буде сектор безпеки та оборони,

– каже Роман Єрмоличев.

Якою буде мінімальна зарплата у 2023 році

Сьогодні Кабмін схвалив проєкт бюджету. Відтак, мінімальна зарплата та прожитковий мінімум, попередньо, не змінюється і становить відповідно 6700 гривень та 2589 гривень.

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Середня зарплата в Україні

Мінімальна зарплата в Україні – одна з найнижчих у Європі. Попри це підвищувати її не можна, адже економіка України недостатньо сильна, що забезпечити цей стрімкий ріст доходу громадян.

Середня зарплата українця у 2022 році становила 15 258 гривень. За даними Держстату, у жовтні 2021 року середня зарплата в Україні складала 14 045 гривень.

За даними Кабміну, середня зарплата у 2023 році становитиме 18 500 гривень.

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