Какой размер минимальной зарплаты в госбюджете-2025
Кабинет Министров зарегистрировал в Верховной Раде проект закона о госбюджете на 2025 год. Уже известно, какой размер минималки прогнозируют.
Так, социальные стандарты, в частности, минимальная заработная, вероятно, останется неизменной, передает 24 Канал.
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Размер минималки на 2025 год
В проекте государственного бюджета на 2025 год предусмотрены расходы на установление минимальной заработной платы с 1 января в размере 8 000 гривен.
Указанный размер минимальной заработной платы обеспечивает достигнутый уровень этой гарантии с учетом значительного ее повышения в 2024 году (повышение составило 16%, по сравнению с 2023 годом),
– говорится в пояснительной записке.
Также указано, что на пути евроинтеграции Украины и в рамках продолжения реформы государственного управления, оплата труда госслужащих будет осуществляться на основе классификации должностей.
Кстати, Кабинет Министров подчеркнул, что социальные стандарты, в частности, минимальная заработная плата и прожиточный минимум, остаются на уровне декабря 2024 года.