Правительство определилось, какой будет минимальная зарплата для врачей в 2023 году

Правительство установило минимальные финансовые гарантии для врачей в 2023 году. Размер будет отличаться от профессии и будет составлять не менее 13, 5 тысяч гривен.

Минимальная зарплата для врачей

Не меньше чем 20 тысяч гривен для врача, фармацевта и специалиста по реабилитации.

для врача, фармацевта и специалиста по реабилитации. Не меньше 13,5 тысячи гривен для медсестры или брата.

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На какие заведения будет распространяться зарплата

Это только минимальный уровень заработной платы, гарантированный государством медикам, работающим полный рабочий день.

В сообщении рассказали, что гарантии по выплате базовой заработной платы будут распространяться на те медицинские учреждения, имеющие договоры с НСЗУ по Программе медицинских гарантий, при этом фонд оплаты труда с начислениями за текущий месяц не должен превышать 85 % денежного дохода, полученного в текущем месяце, с учетом накопленных остатков.

Зарплаты могут быть больше

Для врачей "первички" и работающих с ними медицинских сестер условием для получения вышеупомянутой зарплаты является минимум 70% от оптимального количества заключенных деклараций с пациентами.

Зарплаты в 13,5 и 20 тысяч гривен не фиксированы и могут быть выше. Руководитель учреждения здравоохранения может установить доплаты и надбавки к зарплате с учетом сложности, ответственности и условий выполняемой работы, квалификации работника, результатов его работы.

Вместе с тем медицинским учреждениям не стоит 100% своего бюджета направлять на зарплаты, ведь так у них нет ресурса на закупку лекарств и медицинских изделий, а значит эти расходы ложатся на плечи пациента.

Главный врач страны Ляшко отметил, что таким образом неэффективные больницы могут нарушать главное право пациента на получение бесплатной и качественной медицинской помощи, что противоречит договору с Национальной службой здоровья Украины.

Олег Ляшко Министр здравоохранения Оптимально, когда медицинское учреждение направляет на фонд заработной платы около 70 – 85% своего общего бюджета. Медицинские учреждения должны иметь средства на покрытие лекарства, питание, развитие больницы. Тогда мы можем быть уверены, что больница работает эффективно и предоставляет качественные и безвозмездные услуги украинцам.

В 2023 году будут проводиться мониторинги качества и бесплатной оказания медицинской помощи.