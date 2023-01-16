Мінімальна зарплата для лікарів

Не менше ніж 20 тисяч гривень для лікаря, фармацевта та фахівця з реабілітації.

для лікаря, фармацевта та фахівця з реабілітації. Не менше 13,5 тисяч гривень для медичної сестри чи брата.

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Зверніть увагу! Це лише мінімальний рівень заробітної плати, гарантований державою медикам, які працюють повний робочий день.

На які заклади поширюватиметься зарплата

У повідомленні розповіли, що гарантії щодо виплати базової заробітної плати поширюватимуться на ті медичні заклади, які мають договори із НСЗУ за Програмою медичних гарантій, при цьому їх фонд оплати праці з нарахуваннями за поточний місяць не має перевищувати 85 % грошового доходу, отриманого у поточному місяці, з урахуванням накопичених залишків.

Важливо! Для лікарів "первинки" та медичних сестер, які працюють з ними, умовою для отримання вищезгаданої зарплати є мінімум 70% від оптимальної кількості укладених декларацій з пацієнтами.

Зарплати можуть бути більшими

Зарплати у 13,5 та 20 тисяч гривень не є фіксованими та можуть бути вищими. Керівник закладу охорони здоров'я може встановити доплати та надбавки до зарплати з урахуванням складності, відповідальності та умов виконуваної роботи, кваліфікації працівника, результатів його роботи.

Разом з тим медичним закладам не варто 100% свого бюджету спрямовувати на зарплати, адже так вони не матимуть ресурсу на закупівлю ліків та медичних виробів, а отже ці витрати лягають на плечі пацієнта.

Головний лікар країни Ляшко зазначив, що таким чином неефективні лікарні можуть порушувати головне право пацієнта на отримання безоплатної та якісної медичної допомоги, що суперечить договору з Національною службою здоров’я України.

Олег Ляшко Міністр охорони здоров’я Оптимально, коли медичний заклад спрямовує на фонд заробітної плати близько 70 – 85% від свого загального бюджету. Медичні заклади повинні мати кошти на покриття ліків, харчування, розвиток лікарні. Тоді ми можемо бути певні, що лікарня працює ефективно та надає якісні й безоплатні послуги українцям.

Зверніть увагу! У2023 році будуть проводитися моніторинги якості та безоплатності надання медичної допомоги.