Социальная помощь 2026: кому из украинцев повысили выплаты от государства

Рост минимальной зарплаты в 2026 году привел к перерасчету размеров социальных выплат, которые украинцы могут получать от государства. Ряд изменений касается помощи в сфере трудоустройства.

Как рост "минималки" повлияет на размеры соцвыплат

С 1 января в Украине выросли пособие по безработице, оплата общественных работ и компенсации работодателям за трудоустройство некоторых категорий населения, пишет 24 Канал со ссылкой на Государственную службу занятости.

Законом о Государственном бюджете на 2026 год предусмотрен рост минимальной заработной платы в Украине с 8 тысяч до 8 647 гривен. Такое повышение повлияло на размер социальных выплат.

Максимальной и минимальной помощи по безработице

Размер пособия по безработице зависит от страхового стажа и зарплаты на последнем месте работы, однако для него существуют пределы – максимум 8 647 гривен в 2026 году (ранее был 8 тысяч гривен), минимум – 3 900 гривен (до этого – 3 600 гривен).

Кто может рассчитывать на минимальную выплату:

граждане, которые за последний год имели до 7 месяцев страхового стажа;

те, кто работал более 7 месяцев, но неполный рабочий день или данные об их зарплате пока невозможно рассчитать;

внутренне перемещенные лица, которые не имеют документов о подтверждении страхового стажа.

Изменилась выплата также для молодежи, которая ищет первое рабочее место, и работников, уволенных с последнего места работы за нарушение дисциплины (например, прогул). Ее размер с 1 января вырос с 1 500 до 1 650 гривен.

Справка: в 2025 году пособие по безработице получили 257 тысяч человек, а средний размер выплаты составил 5 тысяч гривен.

Компенсации за трудоустройство

В 2026 году государство повысило выплаты работодателям за трудоустройство различных категорий граждан. Компенсацию на оплату труда в размере 8 647 гривен назначили за предоставление работы:

людям с инвалидностью, которые не достигли пенсионного возраста;

участникам боевых действий;

людям, которым до выхода на пенсию по возрасту осталось не более 5 лет;

внутренне перемещенным лицам вследствие боевых действий.

Максимальный размер компенсации на зарплату зарегистрированных безработных из числа ВПЛ по направлению центров занятости выросла до 17 294 гривен (ранее была 16 тысяч гривен).

Компенсации зарплат молодежи и срочников

С 1 января работодатели могут получить компенсацию расходов на оплату труда, если возьмут на работу зарегистрированных безработных. Речь идет о молодежи до 25 лет, которая устраивается на первое рабочее место, людей до 35 лет, а также уволенных со срочной военной службы.

Заметим! Размер компенсации вырос до 4 323 гривен. В 2025 году благодаря программам компенсаций на работу взяли 20 тысяч человек.

Компенсации за обустройство рабочего места

Государство возмещает обустройство рабочего места для людей с инвалидностью. Сумма выплаты зависит от группы инвалидности работника:

для І группы компенсация выросла со 120 тысяч до 129 705 гривен;

компенсация выросла со 120 тысяч до 129 705 гривен; ІІ группы – с 80 тысяч до 86 470 гривен.

За 2025 год в Украине компенсировали обустройство 2 400 инклюзивных рабочих мест. На это направили 184 миллиона гривен.

Оплаты за общественные работы

В 2026 году растет оплата за участие в общественно полезных работах по программе "Армия восстановления": с 12 тысяч до 12 970 гривен. По законодательству, она не может быть выше полутора прожиточных минимумов.

Обратите внимание! Для жителей прифронтовых территорий и ветеранов и ветеранок во всех общинах, где действует программа, оплату повысили с 16 тысяч до 17 294 гривен.

Также выросла оплата труда за общественные и другие временные работы – до 8 647 гривен.

По данным Службы занятости, в 2025 году направление на общественно полезные работы получили 29 тысяч человек, а еще 13 тысяч граждан присоединились к общественным и другим работам.

Какие новые соцвыплаты ввели в Украине?