В НБУ рассказали, как будет расти минимальная зарплата в Украине

Минимальная зарплата в Украине начнет расти с 2026 года. Сейчас ее размер составляет 8 000 гривен.

Как вырастет минимальная зарплата

Прогнозируют, что в ближайшие годы минималка вырастет более чем на 900 гривен, сообщает 24 Канал со ссылкой на отчет Нацбанка.

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В базовом сценарии Нацбанка есть предположение, что средняя минимальная зарплата будет расти:

С 8 000 гривен до 8 370 гривен гривен в 2026 году;

С 8 370 гривен до 8 950 гривен в 2027 году.

Будут меняться также зарплаты в частном секторе, поскольку на рынке труда есть несоответствие между спросом и предложением квалифицированных рабочих.

При этом, как свидетельствуют данные, в первом квартале 2025 года на рынке труда росли как спрос, так и предложение на рабочую силу. Одновременно увеличилось количество вакансий и увеличилось резюме.

К тому же предприятия все чаще привлекают к работе тех, кто ранее был мало представлен на рынке труда:

студентов;

пенсионеров;

людей с инвалидностью;

ветеранов.

Минимальная зарплата без учета налогов

В настоящее время минимальная зарплата составляет 8 000 гривен. В частности в почасовом размере она составляет 48 гривен. Однако речь идет о заработной плате без учета налогов.

По состоянию на июнь 2025 года военный сбор составляет 5% от зарплаты. В то же время ставка налога на доходы физических лиц никак не изменился – 18%. Поэтому человек должен заплатить 23% со своей заработной платы.

В цифрах это выглядит следующим образом:

размер военного сбора 5% от 8000 гривен – 400 гривен;

НДФЛ 18% от 8000 гривен – 1 440 гривен.

То есть человек, что получит минимальную зарплату, должен уплатить 1 840 гривен налогов и получить зарплату в размере 6 160 гривен.