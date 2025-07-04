Повлияет ли повышение минимальной зарплаты в 2026 году на размер пенсий

Правительство планирует постепенно повысить минимальную заработную плату в Украине. Ее размер за три года должен достичь более 10 000 гривен.

Как вырастет минимальная заработная плата

С 1 января 2026 года минимальная заработная плата в Украине должна вырасти до 8 688 гривен. Это предусматривает проект Бюджетной декларации на 2026-2028 годы, сообщает 24 Канал со ссылкой на Правительственный портал.

Смотрите также В НБУ рассказали, как будет расти минимальная зарплата в Украине

В последующие годы "минималка", по предложению правительства, должна повыситься еще больше:

в 2027 году – до 9 374 гривен;

в 2028 году – до 10 059 гривен

Важно! Сейчас минимальная заработная плата в Украине составляет 8 000 гривен и до конца года повышаться не будет.

Вырастет ли пенсия с повышением зарплаты

Вместе с тем чиновники в Бюджетной декларации предлагают повысить прожиточный минимум для нетрудоспособных лиц, который определяет минимальный размер пенсии по возрасту. В 2025 году он составляет 2 361 гривну.

По прогнозам, прожиточный минимум вырастет:

в 2026 году – до 2 564 гривен;

в 2027 году – до 2 715 гривен;

в 2028 году – до 2 859 гривен.

Также декларация предусматривает ежегодную индексацию пенсий с 1 марта и проведение необходимых мероприятий для внедрения второго уровня пенсионной системы в рамках пенсионной реформы.

Стоит знать! Таким образом, минимальная пенсия в Украине в 2026 году может вырасти, однако это повышение будет зависеть не от минимальной зарплаты, а от прожиточного минимума для лиц, утративших трудоспособность.