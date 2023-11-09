Инфляция замедлилась до минимума: изменились цены в октябре

Годовая инфляция замедлилась до минимума почти за три года. Вместе с тем, цены на некоторые продукты существенно выросли, например, овощи подорожали за месяц на 14%.

Как росли потребительские цены в течение года

Уровень годовой инфляции в октябре уменьшился до 5,3%, что явилось самым низким показателем с декабря 2020 года. Напомним, что НБУ в октябре улучшил прогноз инфляции к концу 2023 г. до 5,8%.

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Вместе с тем, рост цен на товары и услуги в октябре 2023 года ускорился до 0,8% против сентябрьского показателя в 0,5%.

С начала года цены выросли на 3,8%.

Как изменились цены в октябре

В общем продукты питания в октябре подорожали на 1% :

на 14% – подорожали овощи;

– подорожали овощи; на 10,1% – 2,1% – возросла цена яиц и молока;

– возросла цена яиц и молока; на 1,7% – 1% – изменилась цена на масло и сыр с творогом.

Уменьшилась цена на масло (), а также фрукты () и сахар ().

Как изменились цены на другие позиции

Цена на транспорт выросла на 1,5% из-за роста цены горючего аж на 3,5% ;

выросла из-за роста цены аж на ; Категория "Одежда и обувь подорожала на 0,7% – 0,4%;

подорожала на А цена на железнодорожный пассажирский транспорт подешевела на 3,5%.

Какой уровень инфляции прогнозируется

В ноябре Кабмин улучшил прогноз инфляции на 2023 год, уменьшив его с 14,7% до 7,1%. На следующий год прогноз также улучшили, уменьшив его с 10,8% до 9,7% (расчет с декабря по декабрь).

Уменьшение уровня инфляции в первую очередь объясняется большим количеством доступных продуктов питания, благодаря высоким урожаям, ростом производства и трудностям в сфере экспорта сельскохозяйственной продукции.