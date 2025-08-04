На дроны выделили 8 миллиардов гривен: как Украина усиливает беспилотные войска
- Министерство обороны Украины выделило 8 миллиардов гривен на новые дроны, в частности для проекта "Линия дронов", формирований "Птицы Мадьяра", "Черный лес", К2, "Немезис", "Рарог", "Ахиллес".
1 миллиард гривен будет направлен на антидроновую защиту, а также заключено соглашение с Нидерландами для закупки беспилотников у украинских производителей.
Министерство обороны Украины перераспределило 8 миллиардов гривен, выполняя решение Ставки верховного главнокомандующего. Эти средства пойдут на нужды подразделений беспилотных систем.
Куда пойдут 8 миллиардов гривен?
После перераспределения средства направят на обеспечение воинских частей Вооруженных сил, которые привлечены к проекту "Линия дронов", сообщает 24 Канал со ссылкой на министра обороны Дениса Шмыгаля.
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Часть из этих средств также направят на усиление вновь сформированных подразделений беспилотных систем, которые смогут получить больше дронов. В частности, профинансируют насущные потребности таких формирований:
- “Птицы Мадьяра”;
- “Черный лес”;
- К2;
- “Немезис”;
- “Рарог”;
- и “Ахиллес”.
Они продемонстрировали высокую эффективность: только в течение прошлого месяца уничтожено 22,7 тысяч вражеских целей,
– отметил Шмыгаль.
Важлвво! Также Минобороны направит 1 миллиард гривен на антидроновую защиту. Это позволит усилить безопасность маршрутов эвакуации и логистики.
Как Украина развивает беспилотные войска?
По словам Шмыгаля, отдельно Минобороны работает с международными партнерами по финансированию проекта "Линия дронов".
- Сейчас заключено двустороннее соглашение с Нидерландами. В его рамках планируют закупать беспилотники у украинских производителей.
- Государственный "Ощадбанк" уже предоставил банковские гарантии на сумму 837 миллионов гривен, чтобы приобрести эти дроны по контрактам в рамках соглашения.
Наша цель – еще больше дронов и больше современного оружия для наших защитников,
– подчеркнул Шмыгаль.
Стоит знать! Ранее Шмыгаль сообщал, что украинская армия нуждается в большем количестве дронов-перехватчиков. Поэтому государство законтрактовало 4 производителей таких дронов на сумму более 3 миллиардов гривен. А первый вице-премьер Михаил Федорив отмечал, что государство готово законтрактовать все БПЛА, которые компании могут изготовить до конца года.