"Не время для самоуспокоения": в МВФ советуют не расслабляться после соглашения США и Ирана
Соглашение между США и Ираном, о котором объявил президент Дональд Трамп, было положительно воспринято во всем мире. Однако Международный валютный фонд остается в состоянии "высокой готовности" и продолжает внимательно следить за последствиями войны на Ближнем Востоке для мировой экономики.
О чем предупреждает МВФ
Об этом в понедельник, 15 июня, заявила директор МВФ Кристалина Георгиева, пишет Bloomberg.
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Она предупредила, что восстановление поставок энергоносителей до довоенных уровней потребует времени, даже несмотря на договоренности между США и Ираном об открытии Ормузского пролива.
То, что мировая экономика пока выдерживает этот шок, дает основания для некоторого успокоения, но не для самоуспокоения.
По словам Георгиевой, война в Иране уже повлияла на цены на товары, разогнала инфляцию и повысила инфляционные ожидания. Хотя пока эти изменения и не свидетельствуют о приближении глобального экономического спада.
Глава МВФ пояснила, что частично смягчить энергетический шок после перебоев с поставками через Ормуз удалось благодаря технологическому прогрессу, в частности инвестициям в искусственный интеллект и центры обработки данных.
США получают выгоду от этого глобального технологического цикла, как и экономики Азии, которые продемонстрировали более сильный рост экспорта технологической продукции,
– отметила Георгиева.
Впрочем, она предупредила, что большинство стран пока не ощутили экономического роста от развития новых технологий, а значит, растет риск дальнейшего разрыва между экономиками мира.
Чиновница добавила, что МВФ уже оказывает финансовую поддержку странам, пострадавшим от энергетического шока:
- Бангладеш обратился за новой программой помощи;
- Эфиопия попросила ускорить выделение финансирования в этом году.
В то же время Георгиева подытожила, что в настоящее время большинство стран обращаются к МВФ все-таки не за финансовой поддержкой, а за четкими рекомендациями по экономической политике.
Важно! США и Иран объявили о достижении временного мирного соглашения, которое должно обеспечить открытие Ормузского пролива более чем через три месяца после начала конфликта 28 февраля.
- Напомним, в понедельник Дональд Трамп заявил, что США и Иран уже дистанционно согласовали мирное соглашение. По его словам, официальное подписание меморандума о взаимопонимании запланировано на пятницу.
- Кроме того, президент США сообщил в своей социальной сети Truth Social, что нефтяные танкеры якобы уже начали покидать Ормузский пролив и двигаться по безопасному южному маршруту.
- Впрочем, данные сервисов мониторинга судоходства не подтвердили существенного возобновления движения. В течение понедельника через Ормузский пролив прошло лишь одно судно со сжиженным природным газом, принадлежащее индийской компании Petronet.
- Между тем десятки нефтяных танкеров продолжали оставаться по обе стороны пролива. Судоходные компании не спешат возобновлять перевозки из-за опасений возможной минной опасности и отсутствия подробной информации об условиях мирного соглашения между Вашингтоном и Тегераном.