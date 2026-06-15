Про що попереджає МВФ

Про це у понеділок, 15 червня, заявила директорка МВФ Крісталіна Георгієва, пише Bloomberg.

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Вона попередила, що відновлення постачань енергоносіїв до довоєнних рівнів потребуватиме часу, навіть попри домовленості між США та Іраном про відкриття Ормузької протоки.

Крісталіна Георгієва Директорка МВФ Те, що світова економіка поки витримує цей шок, дає підстави для певного заспокоєння, але не для самозаспокоєння.

За словами Георгієвої, війна в Ірані вже вплинула на ціни на товари, розігнала інфляцію та підвищила інфляційні очікування. Хоча поки ці зміни й не свідчать про наближення глобального економічного спаду.

Очільниця МВФ пояснила, що частково пом'якшити енергетичний шок після перебоїв із постачання через Ормуз вдалося завдяки технологічному прогресу, зокрема інвестиціям у штучний інтелект та центри обробки даних.

США отримують вигоду від цього глобального технологічного циклу, як і економіки Азії, які продемонстрували сильніше зростання експорту технологічної продукції,

– зазначила Георгієва.

Втім, вона застерегла, що більшість країн поки не відчули економічне зростання від розвитку нових технологій, а відтак зростає ризик подальшого розриву між економіками світу.

Чиновниця додала, що МВФ уже надає фінансову підтримку країнам, які постраждали від енергетичного шоку:

Бангладеш звернувся по нову програму допомоги;

Ефіопія попросила прискорити виділення фінансування цього року.

Водночас Георгієва підсумувала, що наразі більшість країн звертаються до МВФ все-таки не по фінансову підтримку, а за чіткими рекомендаціями щодо економічної політики.

Важливо! США та Іран оголосили про досягнення тимчасової мирної угоди, яка має забезпечити відкриття Ормузької протоки більш ніж через три місяці після початку конфлікту 28 лютого.