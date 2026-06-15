Про що попереджає МВФ
Про це у понеділок, 15 червня, заявила директорка МВФ Крісталіна Георгієва, пише Bloomberg.
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Вона попередила, що відновлення постачань енергоносіїв до довоєнних рівнів потребуватиме часу, навіть попри домовленості між США та Іраном про відкриття Ормузької протоки.
Те, що світова економіка поки витримує цей шок, дає підстави для певного заспокоєння, але не для самозаспокоєння.
За словами Георгієвої, війна в Ірані вже вплинула на ціни на товари, розігнала інфляцію та підвищила інфляційні очікування. Хоча поки ці зміни й не свідчать про наближення глобального економічного спаду.Читайте більше новин за менший час Підпишіться на 24 Канал у Telegram
Очільниця МВФ пояснила, що частково пом'якшити енергетичний шок після перебоїв із постачання через Ормуз вдалося завдяки технологічному прогресу, зокрема інвестиціям у штучний інтелект та центри обробки даних.
США отримують вигоду від цього глобального технологічного циклу, як і економіки Азії, які продемонстрували сильніше зростання експорту технологічної продукції,
– зазначила Георгієва.
Втім, вона застерегла, що більшість країн поки не відчули економічне зростання від розвитку нових технологій, а відтак зростає ризик подальшого розриву між економіками світу.
Чиновниця додала, що МВФ уже надає фінансову підтримку країнам, які постраждали від енергетичного шоку:
- Бангладеш звернувся по нову програму допомоги;
- Ефіопія попросила прискорити виділення фінансування цього року.
Водночас Георгієва підсумувала, що наразі більшість країн звертаються до МВФ все-таки не по фінансову підтримку, а за чіткими рекомендаціями щодо економічної політики.
Важливо! США та Іран оголосили про досягнення тимчасової мирної угоди, яка має забезпечити відкриття Ормузької протоки більш ніж через три місяці після початку конфлікту 28 лютого.
- Нагадаємо, у понеділок Дональд Трамп заявив, що США та Іран уже дистанційно погодили мирну угоду. За його словами, офіційне підписання меморандуму про взаєморозуміння заплановане на п'ятницю.
- Крім того, президент США повідомив у своїй соцмережі Truth Social, що нафтові танкери нібито вже почали залишати Ормузьку протоку та рухатися безпечним південним маршрутом.
- Втім, дані сервісів моніторингу судноплавства не підтвердили суттєвого відновлення руху. Протягом понеділка через Ормузьку протоку пройшло лише одне судно зі скрапленим природним газом, яке належить індійській компанії Petronet.
- Тим часом десятки нафтових танкерів продовжували залишатися по обидва боки протоки. Судноплавні компанії не поспішають відновлювати перевезення через побоювання щодо можливої мінної небезпеки та відсутність детальної інформації про умови мирної угоди між Вашингтоном і Тегераном.