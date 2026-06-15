Про це Дональд Трамп написав на своїй сторінці у соцмережі Truth Social.

До теми Трамп розкрив, коли може бути підписана угода з Іраном

Що відомо про зняття блокади США з Ормузької протоки?

Дональд Трамп зазначив, що кораблі, багато з яких завантажені нафтою, вже починають виходити з Ормузької протоки.

Вони (судна – 24 Канал) прямують Південним "шосе", яке є абсолютно безпечним, надійним та чистим. Є також інші напрямки подорожей!!!

– написав американський лідер.



Дональд Трамп заявив про відкриття Ормузької протоки / Скриншот зі сторінки президента США у Truth Social

Нагадаємо, Вашингтон та Тегеран уклали попередню домовленість про припинення вогню всюди на Близькому Сході, враховуючи Ліван. Офіційне підписання меморандуму про взаємодію між США та Іраном має відбутися 19 червня у Швейцарії.

Водночас видання Bloomberg зауважило, що ключові питання, такі як іранська ядерна програма та економічні санкції, залишаються невирішеними, а остаточна угода може зазнати труднощів через конфлікти з Ізраїлем та відсутність компромісів.